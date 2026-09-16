Quiénes son los hutíes, los rebeldes aliados de Irán en Yemen que tienen en vilo al mercado mundial de petróleo

El avance de los hutíes en Yemen ha sido tan rápido como inesperado.

En cuestión de días, el grupo rebelde respaldado por Irán ha tomado amplias franjas de la costa del mar Rojo, en una de sus ofensivas más significativas en años.

Sus acciones generan inquietud en los mercados globales de energía. Gran parte del territorio capturado se encuentra cerca del estrecho de Bab al Mandeb, un paso estratégico por el que transita una parte clave del comercio marítimo mundial.

Por ese estrecho pasa el petróleo que sale del Golfo hacia Europa y EE.UU., por lo que cualquier amenaza en esa ruta puede traducirse en riesgos de suministro y aumento de los precios.

Hasta hace poco, esa franja del litoral estaba bajo control de la llamada Resistencia Nacional, una coalición antihutí.

Según algunas estimaciones, los hutíes han capturado hasta 130 km de costa estratégicamente importante para el país.

Este martes, la tensión aumentó aún más después de que una coalición liderada por Arabia Saudita asegurara haber interceptado y destruido un dron hutí al sur de La Meca.

Su portavoz, Turki al Maliki, calificó el supuesto ataque contra la ciudad más sagrada del islam como un “acto vergonzoso”.

La Organización para la Cooperación Islámica, integrada por 57 países, condenó lo ocurrido y lo describió como una “transgresión inaceptable e intolerable”.

Los hutíes, por su parte, negaron haber atacado La Meca y acusaron a Arabia Saudita de difundir “invenciones y mentiras”.

Pero ¿quiénes son y qué buscan estos rebeldes?

Reuters Las fuerzas yemeníes respaldadas por Arabia Saudita han tenido dificultades para contener el avance de los hutíes.

Los partidarios de Dios

La milicia hutí —o Ansar Allah (Partidarios de Dios), su nombre oficial— es un movimiento chiita que controla gran parte del norte y noroeste de Yemen, donde ha establecido una administración de facto acusada por organizaciones internacionales de abusos y restricciones a las libertades.

Entre los territorios bajo su control se encuentra la capital, Saná, así como áreas densamente pobladas donde reside la mayoría de la población del país.

El grupo se formó en la década de 1990 y está integrado por miembros de los zaidíes, la minoría musulmana chiita del país.

Los zaidíes son la rama del chiismo más cercana al sunismo teológicamente hablando, según los expertos. Este grupo tribal se concentra en el norte de Yemen y representa alrededor de un tercio de los 33 millones de habitantes del país árabe.

La milicia hutí denunciaba tanto la corrupción del entonces presidente Alí Abdalá Salé como la opresión a la que estaban sometidos los chiitas por la mayoría suní, respaldada por la rica Arabia Saudita.

Sin embargo, no fue sino hasta principios de este siglo que comenzó a ganar notoriedad, luego que la agrupación se alzó en armas contra Salé.

En 2004, tomaron el nombre de uno de sus líderes, el clérigo Hussein Badreddin al Houthi, quien fue asesinado por las fuerzas gubernamentales en septiembre de ese año.

Houthi, quien además de líder religioso fue un militar y parlamentario yemení, aspiraba a hacerse con el poder, si no en todo el país, al menos en una parte, y crear un nuevo Estado independiente para los zaidíes.

En 2011, el grupo se sumó a la llamada Primavera Árabe y participó en las masivas protestas que forzaron a Salé a entregar el poder a su segundo, Abdrabbuh Mansour Hadi.

No obstante, a los pocos años ya estaban alzados también contra el nuevo mandatario e incluso llegaron a un acuerdo con Salé, su antiguo enemigo, al cual le prometieron devolverlo a la presidencia a cambio de su apoyo contra Hadi.

En cuestión de meses los hutíes tomaron el control de la provincia de Sadá en el norte del país y, a principios de 2015 capturaron la capital, Saná, obligando a Hadi a huir al extranjero.

Sin embargo, sus conquistas fueron frenadas por Arabia Saudita, que junto a Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, lanzaron una campaña militar con el propósito de derrocar a los hutíes y restaurar al presidente Hadi en el poder.

Las autoridades saudíes temían que Yemen se convirtiera en un satélite de su enemigo: Irán.

Pese a que los ataques han provocado 150.000 muertos y miles más de heridos, los hutíes han conseguido retener el control de grandes zonas del país.

A finales de 2022 se alcanzó una tregua que puso fin a los combates entre el grupo y la coalición liderada por Arabia Saudita.

El actual líder de los hutíes es el hermano del fundador del grupo, Abdul Malik al Houthi.

Getty Images Los servicios de inteligencia occidentales acusan a Irán de financiar y armar a los hutíes yemeníes.

Sus apoyos

El grupo yemení copió el modelo de Hezbolá, la milicia-partido chiita de Líbano, con el que mantienen estrechos nexos.

Hezbolá les ha proporcionado entrenamiento militar desde 2014, de acuerdo con el Centro de Lucha contra el Terrorismo, un instituto militar de investigación estadounidense.

Los hutíes también consideran a Irán, el gran estado chiita, como un aliado, mientras ven a la sunita Arabia Saudita como uno de sus enemigos, así como a las potencias occidentales y a Israel.

Los servicios de inteligencia occidentales aseguran que Irán suministra armas y recursos financieros a los rebeldes yemeníes.

EE.UU. y Arabia Saudita han acusado a Irán de darle al grupo los misiles balísticos que en 2017 fueron disparados contra la capital saudita, Riad, y que fueron derribados.

Arabia Saudita también culpó a Irán de suministrar a los hutíes los misiles de crucero y los drones que fueron usados para atacar algunas de sus instalaciones petroleras en 2019.

El suministro de estas armas violaría un embargo de armas impuesto por Naciones Unidas sobre Yemen. Desde Teherán niegan tales acusaciones.

Getty Images Irán ha negado las acusaciones de que financia y arma a los hutíes, pese a que ellos poseen armamento sofisticado.

¿Qué tan fuertes son?

El gobierno internacionalmente reconocido de Yemen es el Consejo de Liderazgo Presidencial, al que el presidente Abd-Rabbu Mansur Hadi transfirió sus poderes en abril de 2022.

Esta autoridad tiene su sede en Riad, Arabia Saudita.

Sin embargo, la mayor parte de la población yemení vive en áreas bajo control hutí, donde el grupo recauda impuestos, administra instituciones y ha llegado incluso a imprimir su propia moneda.

También reciben apoyo y suministros de aliados como Irán.

Según estimaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en 2010 los hutíes contaban con entre 100.000 y 120.000 seguidores, entre combatientes y simpatizantes.

Hoy, el grupo dispone de un arsenal más sofisticado, que incluye drones y misiles de largo alcance.

Reuters A finales de 2023 los hutíes ganaron notoriedad con los ataques que lanzaron contra barcos mercantes que se dirigían al Canal de Suez.

En la mira desde hace tiempo

Tras la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos en 2003, los hutíes adoptaron el lema: “Dios es grande. Muerte a EE.UU. Muerte a Israel. Maldición a los judíos y victoria para el Islam”, lo cual los colocó bajo el radar de los servicios de inteligencia occidentales y de Israel.

La agrupación se declara parte del “eje de resistencia” liderado por Irán junto con Hamás y Hezbolá y contra Israel, EE.UU. y Occidente.

Desde finales de 2023 volvieron a atraer la atención mundial con los ataques con drones y misiles que lanzaron contra decenas barcos cargueros que pasaban por el Mar Rojo rumbo al Canal de Suez.

El grupo presentó estas acciones como una represalia por las operaciones militares que Israel lanzó contra de Hamás en la Franja de Gaza y los cuales fueron la respuesta israelí a los mortíferos ataques que la organización palestina perpetró el 7 de octubre de 2023 y donde más de 1.200 personas murieron y 250 fueron secuestradas.

“Están luchando contra los imperialistas, contra los enemigos de la nación del Islam… Eso resonó bien en su base”, indicó Hisham al Omeisy, experto en Yemen del Instituto Europeo de la Paz, para explicar las acciones de los rebeldes yemeníes.

Los ataques contra los cargueros forzaron a muchas compañías a utilizar rutas más largas, bordeando África y encareciendo el precio de los fletes un 170%.

Y, por ello, a finales de 2023 las fuerzas armadas de EE.UU. y Reino Unido bombardearon posiciones de los hutíes para asegurar que la ruta por la que discurre el 12% del comercio mundial de mercancías continuara abierta sin problemas.

Pese a los castigos impuestos en el pasado por Estados Unidos y sus aliados, los rebeldes se han negado a abandonar el llamado “eje de la resistencia”, han mantenido una postura desafiante y han logrado avances como el más reciente cerca de Bab al Mandeb.