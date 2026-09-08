Reino Unido anuncia sanciones contra los colonos israelíes en Cisjordania y los acusa de “limpieza étnica”

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El ministro de Relaciones Exteriores británico presentó las nuevas medidas ante el Parlamento.

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Ed Miliband, ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido

El ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, anunció las medidas frente al Parlamento. Getty Images

El Reino Unido prohibirá la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania, según anunció ante el Parlmento el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband.

El funcionario laborista dejó claro que la medida no era contra el pueblo de Israel, sino contra la conducta de su gobierno, y reiteró que el Reino Unido sigue buscando la solución de los dos Estados.

Miliband afirmó, además, que su administración considera que existe una limpieza étnica de palestinos en zonas de Cisjordania.

“Con demasiada frecuencia”, el gobierno israelí ha hecho “la vista gorda” ante esta situación, señaló el ministro.

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