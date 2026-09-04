Reino Unido asegura que su apoyo a las Malvinas/Falklands se mantiene “inquebrantable” tras las reivindicaciones de Milei

La posición de Reino Unido sobre las Malvinas/Falklands es “inquebrantable”, afirmó el gobierno británico después de que el presidente Javier Milei afirmara que las islas son argentinas “histórica y legalmente”.

El primer ministro británico, Andy Burnham, “apoya plenamente el deseo de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar”, dijo un portavoz de Downing Street.

La declaración se produjo después de que Milei señalara que los “vientos de cambio” favorecían la reivindicación de su país y prometiera sanciones contra las empresas que planean explotar el petróleo cerca de las islas.

Un consorcio británico-israelí, que tiene previsto iniciar labores de exploración en el yacimiento petrolífero Sea Lion (León Marino), afirmó que no esperaba que los acontecimientos recientes afectaran a su trabajo en la región.

Más de 40 años después de la guerra por el territorio, la soberanía del archipiélago en el suroeste del Océano Atlántico sigue siendo objeto de una acalorada disputa entre Reino Unido y Argentina.

Sin embargo, en un referéndum celebrado en 2013, los residentes de las islas apoyaron en una votación seguir siendo un territorio británico de ultramar: el 99,8% votó a favor y solo el 3% en contra.

“Permanecerán allí mientras los isleños así lo deseen”, dijo el portavoz a la pregunta de si el primer ministro creía que Reino Unido contaba con las fuerzas necesarias para defender la soberanía de las islas.

“Nuestras fuerzas armadas están en estado de alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proteger a Reino Unido y nuestros intereses”, añadió.

“Necesitamos recuperar estas islas”

En su discurso del jueves, Milei sostuvo que “en el mundo corren vientos de cambios favorables” al reclamo argentino sobre las islas.

Al anunciar su plan de sanciones en un discurso a la nación el jueves, Milei reiteró que las islas Malvinas/Falklands eran argentinas.

Aseguró que Reino Unido instaló “una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días” y que los isleños “no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación”.

“Las islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra nación”.

“Los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y cualquier argumento basado en referendos realizado en las islas es inválido”.

Milei describió el yacimiento petrolífero Sea Lion como un “peligro claro y urgente” y afirmó que si Argentina no actúa con rapidez, “tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”.

“Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina”, añadió.

“Debemos actuar hoy en función del futuro y Malvinas es el futuro”, afirmó. “No hay otro camino”.

El recurso petrolero

Aún no está claro cómo ni en qué medida se impondrán o endurecerán las sanciones. En Argentina, una ley vigente permite restringir las actividades de las compañías petroleras que participan en proyectos considerados no autorizados en las islas.

Dos compañías petroleras, la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, tienen previsto comenzar la extracción de petróleo en el yacimiento ubicado frente a la costa de las Malvinas/Falklands en un plazo de dos años.

Sin embargo, Milei asegura que Argentina no puede permitirlo.

En un comunicado conjunto emitido el viernes, las dos empresas dijeron contar con las licencias válidas otorgadas por el gobierno de las islas Malvinas/Falklands, “y con el pleno apoyo del gobierno del Reino Unido”.

Según Rockhopper y Navitas, el proyecto espera entregar su primer suministro de petróleo en 2028 y el calendario de la colaboración no se verá afectado.

El yacimiento petrolífero Sea Lion, situado a unos 210 kilómetros de las islas, contiene unas reservas estimadas de 1.700 millones de barriles de petróleo, descrito por Rockhopper como un yacimiento con “crudo altamente comercializable”.

Milei también anunció planes para una base naval en Tierra del Fuego, en el sur de Argentina, y afirmó que Trump y Estados Unidos estaban “evaluando su posición histórica con respecto a las Malvinas”.

“No son palabras vacías, ya que entienden que Argentina es un socio fiable y un valioso aliado para las próximas décadas”, dijo.

En contraste, describió a Reino Unido como una nación “en decadencia”.

Getty Images El gobierno de Milei mantiene buenas relaciones con el de Donald Trump.

Trump frente a la disputa

El jueves, el presidente Trump insinuó que Estados Unidos no ayudaría a Reino Unido en ningún futuro conflicto por las Malvinas/Falklands porque Londres “no había estado allí” para ayudarlo durante su guerra con Irán.

Las últimas declaraciones de Trump sobre las islas se producen después de que dijera que la postura de Estados Unidos sobre las Malvinas/Falklands es una de las muchas que están siendo revisadas.

El viernes, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, dijo que Reino Unido “defenderá resueltamente” la autodeterminación de las islas.

En un mensaje publicado el viernes en X, Miliband señaló que las islas seguirían siendo británicas, ya que esa es la “posición mayoritaria de los isleños”.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, también confirmó que el compromiso del Reino Unido con las islas Malvinas/Falklands era “absoluto e inquebrantable”.

“La declaración de Milei anoche dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las islas Falklands”, escribió en X.

Getty Images El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, subrayó el apoyo de Reino Unido a los habitantes de las islas.

El derecho de autodeterminación

En un comunicado anterior, Downing Street indió que “no era la primera vez” que el gobierno argentino profería amenazas económicas contra las Malvinas/Falklands.

“Tenemos claro que el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas Falklands se extiende al derecho a explotar sus propios recursos naturales”, decía el comunicado.

“Gran Bretaña no se rinde ante los matones”, dijo la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch. “Si (Milei) quiere una Argentina más fuerte, debería impulsar su economía, no amenazar a otros”.

Aunque Estados Unidos es formalmente neutral, Washington brindó apoyo a la campaña británica para recuperar las islas tras la invasión argentina de 1982.

En 1982, fuerzas argentinas desembarcaron en las Malvinas/Falklands para reclamar territorio, lo que desencadenó una guerra de 74 días por dicho territorio, tras la cual una fuerza militar británica los expulsó.

El conflicto provocó la muerte de 255 militares británicos, tres isleños y 649 militares argentinos.

Como muestra de las continuas tensiones entre ambos países sobre este tema, los jugadores argentinos celebraron su victoria sobre Inglaterra en el pasado Mundial ondeando una pancarta en apoyo a la reivindicación territorial de su país.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.