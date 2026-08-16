Roban cuatro “extraordinarias” pinturas renacentistas de un museo italiano

Cuatro pinturas renacentistas de “extraordinario valor” fueron robadas de un museo en Sicilia, según declaró el ministro de Cultura de Italia.

Alessandro Giuli confirmó que tres paneles del Políptico de San Gregorio y un panel de doble cara de la Virgen con el Niño y Cristo en la Piedad, todos atribuidos al artista Antonello da Messina, fueron sustraídos del Museo Interdisciplinario Regional de Messina la noche del sábado.

La policía está investigando cómo los ladrones pudieron entrar al museo sin que se activaran las alarmas y quién o quiénes pudieron haber sido los responsables.

Este incidente es el último de una serie de robos en museos de toda Europa que han provocado la desaparición de un número cada vez mayor de obras de valor incalculable de la vista del público.

Según la agencia de noticias italiana Ansa, los investigadores trabajan con la sospecha inicial de que los cuadros fueron robados por encargo por ladrones de arte del mercado negro.

Según el informe, la Virgen y Cristo en la Piedad fue retirada directamente del interior de una vitrina de seguridad, mientras que todas las pinturas sustraídas estaban sobre paneles de madera, lo que impedía enrollarlas fácilmente.

La directora del museo del sur de Italia, Marisa Mercurio, declaró que se cree que el robo tuvo lugar alrededor de las 21:50 hora local (19:50 GMT) del sábado.

“Estamos consternados por lo sucedido”, declaró a Ansa, describiéndolo como “una gran pérdida para el museo, para la ciudad, la comunidad y el mundo del arte”.

“Se ha ultrajado un patrimonio de Messina”

Antonello da Messina fue un pintor del siglo XV nacido y criado en Sicilia, que llegaría a ser uno de los maestros de la pintura del primer Renacimiento.

Su Políptico de San Gregorio, pintado en 1473, representa a la Virgen María sosteniendo al niño Jesucristo, flanqueada por San Gregorio y San Benito, así como por varios ángeles.

La obra de arte, de la que se conservan cinco paneles, fue encargada por el monasterio de Santa María.

Reuters Un panel de doble cara con la imagen de la Virgen con el Niño y Cristo en la Piedad también fue robado.

Mientras tanto, su cuadro de dos paneles que muestra a un niño Cristo bendiciendo a un religioso mientras es sostenido por la Virgen María en un lado, y a un Cristo adulto muerto en el otro panel, fue pintado aproximadamente en la misma época, aunque no está claro cuándo exactamente.

Su pequeño tamaño sugiere que originalmente se utilizaba para el culto privado.

Federico Basile, alcalde de Messina, se declaró “profundamente indignado” por el “atroz acto criminal”.

“Se ha ultrajado un patrimonio que pertenece a todo el pueblo de Messina”, declaró. “Messina no permitirá que le roben su historia”.

El robo se produce pocos días después de que la unidad especializada en delitos artísticos de Italia anunciara la recuperación de tres obras de arte robadas de un museo cerca de Parma a principios de este año.

Los cuadros de Cézanne, Renoir y Matisse tenían un valor combinado de 9 millones de euros (unos US$10,3 millones) y fueron robados por una banda en cuestión de minutos, ya que el sistema de alarma del museo les impidió llevarse más.

La seguridad de las invaluables obras de arte y objetos de valor incalculable en los museos europeos se puso en entredicho a finales del año pasado cuando una banda de ladrones irrumpió en el Louvre de París a plena luz del día, llevándose joyas históricas por valor de US$100 millones.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

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