Semana de furia y fuego: las violentas protestas estudiantiles en Francia que han dejado más de 1.000 escuelas afectadas y cientos de detenidos

Francia ha vivido una de las semanas más agitadas de este 2026 debido a una oleada de protestas estudiantiles que han dejado numerosos centros educativos dañados, cientos de alumnos detenidos y decenas de policía heridos.

Hasta el momento, más de 1.000 institutos se han visto afectados por las manifestaciones, con bloqueos en 222 de ellos, según el Ministerio del Interior.

Las manifestaciones en contra del hacinamiento en las aulas y la escasez de profesores comenzaron en París la semana pasada, pero se han extendido a ciudades como Dijon, Lyon, Estrasburgo, Lille y Marsella, donde los adolescentes han bloqueado el acceso a sus escuelas durante días.

También se registraron incendios en dos institutos de Nantes, en el oeste de Francia, y en un centro educativo en la ciudad de Ruan, en el norte del país.

Los dos incendios de Nantes se propagaron después de que los manifestantes prendieran fuego a contenedores de basura. El incendio del instituto Nelson Mandela, situado en el centro de la ciudad, se extendió hasta la fachada del edificio y dañó el vestíbulo de entrada.

En la ciudad sureña de Marsella, el personal del instituto Victor Hugo fue rociado con gasolina mientra los manifestantes llenaban diversos recipientes con combustible.

Por otro lado, en el norte del país, el director del instituto Degrugillier, en la localidad de Auchel, sufrió una lesión en el oído causada por un fuego artificial que se desvió de su trayectoria.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, afirmó que, si bien algunas de las demandas de los estudiantes son legítimas, lo que le preocupaba era la violencia.

Habló de un joven que perdió el uso de parte de la mano tras disparar un petardo. Añadió que entre los decenas de heridos desde el inicio de las protestas se encuentran tanto alumnos como personal docente.

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“Violencia urbana”

El jueves, estudiantes universitarios se sumaron a las manifestaciones con reivindicaciones similares.

Según se ha informado, al menos 30 universidades también han sido bloqueadas, incluidos los campus de Rennes y París.

Solo ese día fueron detenidas 1.949 personas y 305 agentes de policía resultaron heridos, según informó el Ministerio del Interior. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó una reunión de crisis para abordar la situación.

Posteriormente, el gobierno declaró que las manifestaciones estudiantiles habían derivado en “violencia urbana”.

El jueves, los servicios de transporte público de Marsella y Estrasburgo quedaron paralizados debido a actos de vandalismo, amenazas de violencia y para impedir que los manifestantes se desplazaran.

Raphael, de 17 años, participó en las protestas frente a un instituto de Estrasburgo, donde se colocaron barreras para bloquear las vías del tranvía cercanas.

En una entrevista con la agencia de noticias AFP, expresó su frustración por las instalaciones de su instituto, señalando que algunas aulas tenían goteras y que no había suficientes baños.

“El edificio se está cayendo a pedazos, la cafetería es demasiado pequeña. No hay presupuesto, no hay recursos y no hay suficientes supervisores”, afirmó Raphael.

“Mucho ruido”

Sameer AL-DOUMY / AFP via Getty Images Los estudiantes llevaron a cabo una protesta bloqueando un centro de enseñanza secundaria en Lille.

Ryad Rani, presidente de la USL, el sindicato de estudiantes de secundaria, acusó al gobierno francés de “represión” y a la policía de usar fuerza excesiva.

Al ser preguntado sobre la respuesta policial frente las protestas, que ha sido objeto de críticas por parte de algunos políticos, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó que se había llevado a cabo “de una manera extremadamente proporcionada”.

Sin embargo, Laëtitia Degeuse, directora de un centro juvenil en Rennes, en el noroeste de Francia, afirmó sentirse “aturdida y conmocionada por un despliegue tan masivo contra los jóvenes”.

“Simplemente intentan vivir y estudiar en condiciones dignas”, añadió.

Degeuse le dijo a Eurovision News Exchange que “con toda esta violencia, ya ni siquiera podemos escuchar sus reivindicaciones, a pesar de que son totalmente legítimas”.

La directora manifestó que en Francia no solo está sufriendo la educación, sino todos los servicios públicos. “A todos nos interesa mostrar solidaridad con un movimiento como este”, concluyó.

La asociación de estudiantes USL ha convocado una gran protesta nacional para el 6 de octubre.

Un manifestante en París declaró a la BBC que los alumnos quieren que las aulas francesas sean más seguras.

El estudiante, que se identificó como Diego, afirmó que “no es normal” que haya 40 alumnos en una clase durante dos horas. “Estamos enfadados”, añadió.

Este joven de 16 años sostuvo que hace falta “mucho ruido” para lograr un cambio y afirma que todas las escuelas francesas tendrán que manifestarse.

Getty El alcalde del suburbio parisino de Seine-Saint-Denis ha elogiado a los manifestantes.

Cruce de acusaciones

El ministro Geffray acusó al partido de izquierda radical La France Insoumise (LFI – Francia Insumisa) de incitar a la violencia.

El alcalde del LFI, Bally Bagayoko, del suburbio parisino de Seine-Saint-Denis, quien ha elogiado a los manifestantes, ha sido criticado por sugerir que en algunos casos “la violencia puede ser legítima” cuando un adolescente se enfrenta a la policía antidisturbios que dispara las llamadas “balas de aturdimiento”.

“Cada vez que intentamos expresarnos, nos lanzan gases lacrimógenos; no intentan entendernos”, declararon a la radio France Inter los alumnos del instituto Paul-Éluard de Saint-Denis. “Cuando intentamos hablar de nuestros derechos, nos lanzan gases lacrimógenos y nos golpean”.

Durante días, los estudiantes han bloqueado el instituto de Saint-Denis y parte de la puerta de entrada ha sido derribada.

El lunes, Bagayoko fue fotografiado bailando con estudiantes que protestaban frente a la escuela y cantando La Marsellesa con ellos, lo que llevó a Valérie Pécresse, la jefa conservadora de la región de Île-de-France, a la que pertenece París, a exigirle que pagara parte de los daños.

“Sistema colapsado”

Según informes procedentes de varias ciudades, los manifestantes lanzaron proyectiles contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos y, en ocasiones, con porras.

Un estudiante sufrió una grave lesión ocular cerca de una escuela en Tours el miércoles, en medio de informaciones no confirmadas de que había sido alcanzado por una granada aturdidora disparada por la policía.

El miércoles se produjeron más detenciones en Nancy, en el este del país, y en la región de Gironda, en el suroeste. Un profesor quedó en estado de shock el martes en la ciudad norteña de Lille, donde, según los informes, fue agredido tras intentar llamar a los bomberos para avisar de un contenedor de basura en llamas.

Una estudiante de 16 años dijo que estaban intentando transmitir un mensaje.

“No estamos aquí para destrozarlo todo sin motivo”, declaró a la agencia de noticias AFP. “Estamos aquí precisamente para decir que el sistema educativo está completamente colapsado. Somos 34 alumnos por clase, y simplemente no es viable. Los profesores están sobrecargados de trabajo”.