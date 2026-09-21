“Sigo con la bala dentro”: Wilber Garcés, el repartidor venezolano de comida que recibió un disparo de un agente de ICE en Texas

“Me siento un poco mal. Tengo la bala ahí adentro todavía”.

Esas fueron las primeras palabras públicas de Wilber Rafael Garcés Pérez tras resultar herido por un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) este domingo en Austin, la capital del estado de Texas.

Este repartidor venezolano de DoorDash de 28 años recibió el tiro en el torso y fue trasladado a un hospital, antes de ser llevado a un centro de procesamiento de migrantes en la ciudad de Pearsall, según informó su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, a medios estadounidenses.

Desde esas instalaciones, por teléfono y con el altavoz activado, habló este lunes Garcés Pérez durante una rueda de prensa convocada por su abogada ante periodistas y líderes políticos y comunitarios.

“Estoy mal y no he recibido la atención necesaria”, subrayó, agregando que no le han retirado la bala por estar alojada cerca de la columna vertebral.

Hasta el momento no hay muchos detalles del incidente.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en un comunicado enviado a la BBC que “está investigando el tiroteo de un hombre en Austin que ingresó ilegalmente al país”.

Y tanto el alcalde de la ciudad como la policía local han pedido una investigación independiente.

“Gritaba de dolor”

El tiroteo se produce meses después de que un hombre muriera tras recibir disparos de un agente de ICE en Houston, otra ciudad texana.

Antes de la rueda de prensa de este lunes, la abogada Kate Lincoln-Goldfinch le dijo a la cadena CBS que Garces Pérez llamó a su esposa mientras “gritaba de dolor” en el hospital.

Lincoln-Goldfinch también declaró a la Radio Pública Nacional (NPR) que el hombre se encontraba bajo custodia de ICE. Según informó en su cuenta de X este lunes, Garcés Pérez sigue en detención para ser interrogado.

“No ha recibido ningún medicamento para el dolor y tuvo que dormir en el suelo”, agregó la abogada y aclaró que Garcés Pérez ingresó al país “legalmente y tiene un permiso de trabajo válido”.

Durante su segundo mandato, el gobierno de Trump ha intensificado los esfuerzos de control migratorio y las detenciones, lo que ha provocado disturbios y manifestaciones en varias ciudades del país.

El gobierno ha defendido sus políticas y las controvertidas tácticas de la agencia como necesarias para la seguridad pública y para cumplir la promesa de campaña de Trump de asegurar la frontera y realizar deportaciones masivas.

Getty Images Un agente de ICE hirió de un disparo a un repartidor venezolano en Austin.

“Deben saber la verdad”

Durante su intervención en la conferencia de prensa de este lunes desde el centro de detención de Pearsall, Garcés Pérez aseguró que los agentes de ICE impactaron lateralmente con su vehículo.

Según su versión, los funcionarios no se identificaron, nunca le pidieron que se detuviera y no encendieron las luces ni la sirena del vehículo antes de chocar contra el suyo.

De acuerdo con su versión, tras el impacto dio una vuelta en U porque quería encontrar un lugar donde estacionarse para poder presentarse ante los agentes.

Contradijo con ello la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de que había salido corriendo cuando los agentes lo confrontaron.

“No hubo una persecución a pie. No salió del vehículo hasta que tuvo que salir”, explicó una persona que escuchó sus declaraciones y tradujo la llamada en tiempo real para que los medios de comunicación pudieran escuchar las respuestas.

Según su relato, fue después cuando recibió el disparo.

Horas después del incidente, decenas de manifestantes se congregaron en el lugar donde ocurrió con pancartas y algunos de ellos ondeando las banderas de México y Guatemala, para exigir que ICE abandone Austin.

Los medios de comunicación locales mostraron a los manifestantes reunidos al otro lado de la calle, en donde estaba un Toyota Corolla azul que sufrió daños en la puerta del lado del pasajero, mientras agentes de ICE permanecían cerca, según informó la agencia de noticias Reuters.

El alcalde demócrata, Kirk Watson, dijo en una rueda de prensa este domingo que los habitantes de Austin tienen derecho a saber qué ocurrió y “derecho a sentirse seguros en su ciudad”.

“Deben saber la verdad”, enfatizó. También celebró que la ciudad participe en la investigación y señaló que las operaciones del ICE se han intensificado en Austin durante las últimas semanas.

Getty Images Algunos manifestantes participaron de la protesta con banderas de México y Guatemala.

Piden investigación independiente

ICE ha sido objeto de un intenso escrutinio tras varios tiroteos letales, entre ellos la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, residente de Houston, que no era investigado por ICE, pero recibió un disparo durante un control de tránsito realizado por la agencia, según el DHS.

El congresista demócrata de Texas Greg Casar ha exigido una investigación independiente, completa e inmediata sobre el último tiroteo y la publicación de las grabaciones de las videocámaras corporales.

También exigió que cualquier agente de ICE que haya infringido la ley rinda cuentas.

Los activistas sostienen que la administración ha violado el debido proceso en su ofensiva contra la inmigración.

Los demócratas exigen reformas en la agencia, incluyendo la obligación de que los agentes de inmigración lleven cámaras corporales y no oculten sus rostros.

Getty Images Manifestantes piden justicia por Wilber Rafael Garcés Pérez.

A principios de este mes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a un agente de ICE de mentir sobre el tiroteo de un migrante venezolano en Minnesota, un caso inusual en el que la propia institución acusó a un agente federal de infringir la ley en el ejercicio de sus funciones.

La semana pasada, la legisladora republicana de Florida Maria Elvira Salazar se manifestó en contra de la política migratoria del gobierno de Trump.

Lo hizo mediante un anuncio de campaña para las eleccines de medio mandato en el que criticaba la persecución y detención de personas sin antecedentes penales.

Salazar apareció el domingo en el programa Face the Nation de la cadena CBS y dijo que desde entonces ha hablado con el presidente y que cree que él llevará al país por el buen camino.

“Él lo entiende mejor que nadie”, dijo.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.