“Todos los pasajeros gritaban”: un avión rumbo a Israel es desviado tras una presunta pelea entre pilotos en la que uno fue apuñalado

Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv fue desviado de emergencia a Arabia Saudita tras una supuesta pelea entre los dos pilotos, según informaron funcionarios israelíes.

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional de Dubái la mañana del miércoles cuando, unas dos horas después del inicio del trayecto, se activó un código de emergencia, de acuerdo con el portal de seguimiento Flightradar24.

Minutos después, la alerta se elevó a una señal de secuestro antes de ser rebajada nuevamente a un código de emergencia general.

Medios israelíes, citando a responsables oficiales, señalan que uno de los pilotos habría apuñalado al otro durante el vuelo antes de ser inmovilizado.

Más tarde, en un video difundido por medios israelíes parece mostrar a un testigo a bordo que afirma que “un agresor armado con un cuchillo” apuñaló a uno de los pilotos.

BBC Verify ha analizado el video, el cual no presenta indicios de manipulación mediante inteligencia artificial ni parece haber sido publicado en internet antes del suceso.

En el video, el hombre, que habla a cámara desde su asiento en el avión, dice: “Tomamos el control del vuelo; hubo un agresor con un cuchillo que apuñaló a uno de los pilotos”.

Explica que lograron sacar al presunto agresor de la cabina y que ahora todo está “bien”.

En una entrevista con el periódico israelí Israel Hayom, una pasajera relató el momento “muy angustiante” en que las personas a bordo se dieron cuenta de que el avión estaba descendiendo rápidamente.

“Entendimos que los pilotos habían perdido el control”, dijo al recordar los gritos de terror de los pasajeros.

La mujer contó al diario que uno de los pilotos sufrió graves heridas de arma blanca antes de que el atacante fuera apartado de él.

“Hay personas aquí con las camisas cubiertas de sangre”, afirmó. Y añadió: “Ahora estamos bien y queremos volver a casa”, en una versión que la BBC no ha podido confirmar de manera independiente.

Las autoridades aún no han informado de la naturaleza del incidente, las causas que llevaron al desvío del avión ni cuántas personas estuvieron involucradas.

El vuelo FZ1073, con unas 150 personas a bordo, la mayoría de ellas israelíes, debía aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion, pero terminó aterrizando en el aeropuerto de Tabuk, en el noreste de Arabia Saudita.

BBC

Alerta en Israel

Yasmin Abukasis le dijo a la agencia de noticias Reuters que su hija, Miriam, viajaba en el vuelo y que escuchó gritos a bordo.

Su hija le contó que un hombre armado con un cuchillo habría obligado a uno de los pilotos a tirarse al suelo y que había sangre en la cabina.

“El avión empezó a perder el control. Entonces todos los pasajeros gritaban, pensaban que se iban a caer”, dijo Yasmin a la agencia AP, desde el aeropuerto Ben Gurion de Israel, donde estaba previsto que el avión aterrizara.

En declaraciones a Reuters, añadió que otros dos pilotos habrían tomado el control de la aeronave mientras algunos pasajeros corrían hacia el hombre armado con un cuchillo.

Según los datos de seguimiento de vuelo de Flightradar24, analizados por BBC Verify, el avión con destino a Tel Aviv realizó un descenso abrupto sobre Arabia Saudta poco más de dos horas después de despegar de Dubái.

Justo antes de las 08:21 hora local, la aeronave volaba a una altitud de 10.400 metros. En menos de dos minutos, descendió más de 5.200 metros.

Aproximadamente diez minutos después, el vuelo emitió una señal de emergencia.

Los datos muestran además fluctuaciones significativas y continuas en la altitud durante el resto del trayecto, hasta su aterrizaje en el aeropuerto de Tabuk.

La fuerza aérea israelí desplegó aviones de combate en respuesta al incidente y el primer ministro Benjamin Netanyahu mantuvo consultas urgentes sobre el mismo.

En un comunicado, Netanyahu afirmó que la situación está bajo control y que se están realizando esfuerzos para repatriar a los pasajeros israelíes desde Arabia Saudita.

Un portavoz de Flydubai confirmó que el vuelo “sufrió un incidente durante el trayecto” y que se publicarán actualizaciones a medida que se disponga de más detalles.

“Nuestros equipos están colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes”, añadió.

La caída repentina

BBC Verify ha compartido datos de seguimiento de vuelos con expertos en aviación para comprender mejor qué pudo haber ocurrido a bordo del avión de Flydubai, tras experimentar una caída extrema seguida de rápidas fluctuaciones de altitud en un lapso muy breve.

Los datos de Flightradar24 muestran que la aeronave descendió bruscamente unos 17.000 pies (5.200 metros) en un primer momento, ascendió 5.000 pies y luego cayó otros 7.000 pies hasta estabilizarse en una altitud relativamente constante de 15.000 pies. Todo ello sucedió en menos de cinco minutos.

Marco Chan, profesor titular de operaciones aéreas en la Universidad de Kingston, señala que, si bien las caídas repentinas de altitud pueden deberse a incidentes como una despresurización rápida, el hecho de que el avión transmitiera un código de emergencia por «interferencia ilícita» sugiere que el descenso no fue accidental ni consecuencia de un fallo técnico.

Aunque todavía no está claro qué ocurrió a bordo, Chan añade que los cambios bruscos de altitud podrían haber sido provocados por una disputa entre los pilotos por el control de la columna de mando (el dispositivo similar a un volante que gobierna la dirección de la aeronave).

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.