“Tomé la decisión equivocada”, le dijo a la BBC la atleta que defecó durante una competencia de Hyrox

La atleta australiana Joanna Wietrzyk admitió haberse equivocado al seguir compitiendo en una prueba de resistencia después de defecarse encima y reconoció que puso en riesgo a los demás.

En declaraciones en exclusiva a la BBC antes su regreso a las competencias, Joanna Wietrzyk sugirió que su determinación por ganar la carrera de Hyrox en Pekín en septiembre le había nublado su juicio: “Fue mi decisión seguir compitiendo, así que asumo toda la responsabilidad”.

Al ser cuestionada sobre por qué siguió haciéndolo, dijo: “Realmente no pensé en las personas que me rodeaban… la decisión que tomé en retrospectiva fue la decisión equivocada y lo siento sinceramente por todos a quienes afecté”.

Represalias “traumáticas”

La joven de 24 años afirmó que la experiencia y las represalias posteriores fueron “traumáticas”. También dijo que había considerado abandonar el deporte, en el que ostenta un récord mundial.

En las competencias de Hyrox, los participantes alternan carreras de un kilómetro con ejercicios físicos como empujar un trineo, saltos de burpee, remo en máquina y zancadas cargando sacos de arena.

La disciplina ha ganado una enorme popularidad desde su fundación en 2017 en Hamburgo, en el norte de Alemania, y ahora se practica en todo el mundo.

Getty Images Wietrzyk dijo que había sufrido una infección bacteriana a causa de una intoxicación alimentaria.

Aproximadamente a la mitad del evento en Pekín el mes pasado, Wietrzyk sufrió un ataque de diarrea. Posteriormente, se compartieron ampliamente en internet imágenes de ella untada de su propia materia fecal en diferentes partes de su cuerpo.

Al preguntársele si las autoridades deberían haberla detenido, respondió que en ese momento nadie la animó a hacerlo.

El cofundador de Hyrox Moritz Fürste pidió disculpas, reconociendo que fue un error no haber reaccionado de inmediato durante la carrera.

Desde entonces, se han introducido nuevas normas que otorgan a los directores de carrera la potestad de expulsar a los atletas si su vómito, orina o heces suponen un riesgo de contaminación o amenazan su bienestar o el de los demás en una carrera que se celebra principalmente en interiores y en la que se utiliza equipamiento compartido.

Aunque inicialmente se mostró desafiante en una publicación de Instagram que ya ha sido eliminada, Wietrzyk se disculpó la semana posterior al evento de Pekín y dijo que renunciaría a la victoria y se retiraría retroactivamente de la carrera.

Antes de volver a competir en Hamburgo este viernes, dijo que estaba “nerviosa” por su regreso y espera que el incidente, de gran repercusión mediática, no la defina.

“No quiero que eso se convierta en mi identidad”, dijo.

Una experiencia “repentina”

Getty Images Hyrox ha recibido críticas por no retirar a Wietrzyk de la competencia.

En su primera entrevista desde Pekín, Wietrzyk dijo que había sufrido una infección bacteriana a causa de una intoxicación con alimentos, pero que había comenzado la carrera “sintiéndose fresca, sintiéndose realmente muy bien”.

“Fue una experiencia muy repentina”, expresó ante la BBC.

“No fue hasta casi la mitad de la carrera cuando todo sucedió… En ese momento, justo ahí, como persona muy competitiva… y como atleta de élite que soy, mi único objetivo era competir.”

“Obviamente puse en riesgo a otras personas”, admitió.

Hyrox China reembolsó posteriormente las cuotas de inscripción a algunos competidores.

Wietrzyk también lamentó una publicación inicial en redes sociales después la carrera que incluía las frases “Dalo todo o vete a casa” y “Una victoria es una victoria”.

Añadió que estaba en estado de alerta máxima mientras buscaba atención médica en el hospital.

“Realmente no tuve en cuenta cómo el público iba a percibir esa situación.”

Al ser cuestionada sobre si su disculpa podía interpretarse como un intento de minimizar los daños o si llegaba demasiado tarde, dijo que no esperaba tanta repercusión mediática por el incidente.

“Necesitaba esos días para reflexionar sobre lo que pasó y asimilarlo.”

Al hablar sobre la mentalidad de los atletas de élite, dijo: “Están obsesionados con ganar y dar lo mejor de sí mismos, aprovechando al máximo su entrenamiento y demostrándole su buen estado físico al mundo”.

Después de reflexionar durante las últimas semanas, dijo: “Hay más en la vida… que solo competir y solo ganar”.

Al conocerse la identidad de Wietrzyk en internet, Hyrox declaró que cualquier persona que enviara insultos o amenazas al atleta sería excluida de futuros eventos.

En relación con los comentarios y las fotos compartidas en línea, Joanna Wietrzyk dijo que había recibido apoyo para asegurarse de que estuviera bien, pero que también había demostrado que las redes sociales pueden ser un lugar muy tóxico.

Wietrzyk le dijo a la BBC que había sido un “período mental y emocionalmente agotador” y que no esperaba el escrutinio mundial, añadiendo que su familia también había recibido amenazas.

“[Fue] muy revelador para mí ver el efecto de las redes sociales hoy en día, especialmente viniendo de alguien que tiene 24 años y que simplemente está ahí compitiendo.”

“Sí, tomé la decisión equivocada, pero no creo que debiera haber recibido tantas críticas y tanto escrutinio en internet… Al fin y al cabo, solo soy un ser humano.”

Wietrzyk dijo que había estado tratando de mantenerse desconectada y que había buscado “aislarse del mundo” por un tiempo: “No puedo hacer eso para siempre”.

“Todavía tengo mucho más que lograr en este deporte, así que creo que, para mí, mi fortaleza mental es la clave para inspirar a otros a través de mi propia experiencia.”

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.