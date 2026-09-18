Trump anuncia un acuerdo con Dinamarca por el que EE.UU. asumirá el “control permanente de la seguridad” de Groenlandia

Estados Unidos y Dinamarca anunciaron este viernes un acuerdo sobre la seguridad de Groenlandia, lo que resuelve una disputa diplomática desencadenada por las amenazas del presidente Donald Trump de apoderarse del territorio por la fuerza.

Trump afirmó que el acuerdo otorgaría a su país “control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades” de ese territorio danés.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo que el acuerdo “fortalecerá la seguridad en el Ártico y la zona del Atlántico Norte”, aunque no abordó los detalles específicos mencionados por Trump en una publicación en redes sociales.

El acuerdo se produce tras meses de amenazas de Trump de “tomar” Groenlandia por motivos de seguridad nacional, con el argumento de su ubicación estratégica para la defensa y su riqueza mineral.

En una publicación en Truth Social, Trump señaló que el acuerdo no supondrá “ningún costo para EE.UU.” y otorgará al país la capacidad de “hacer lo necesario” para “garantizar y defender la seguridad de Groenlandia”.

Indicó que el acuerdo estipula que “ningún adversario de EE.UU.” podrá mantener presencia militar en Groenlandia ni “realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin [la] aprobación expresa por escrito” de la Casa Blanca.

Frederiksen confirmó que el acuerdo se firmará durante la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana.

La mandataria danesa afirmó: “[Esto] fortalece nuestra seguridad común en el Ártico y la zona del Atlántico Norte” y, al mismo tiempo, “reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación”.

Añadió que el acuerdo aún requiere la aprobación del Poder Legislativo y que “deberá seguir los trámites parlamentarios necesarios para entrar en vigor”.

Trump ha intentado durante meses comprar o anexionarse este territorio danés rico en minerales.

Incluso ha llegado a amenazar con una acción militar, lo que provocó fuertes críticas por parte de los daneses y de otros países de la OTAN.

Presencia estadounidense en Groenlandia

Jens-Frederik Nielsen, representante del gobierno de Groenlandia, declaró al anunciar el acuerdo que resulta “gratificante estar a punto de cerrar un pacto que garantiza y refuerza la seguridad” de Groenlandia, Dinamarca y EE.UU.

“El acuerdo reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro papel en la cooperación internacional. Es beneficioso para todos”, afirmó.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, lo calificó como un “acuerdo histórico” y una “gran victoria para EE.UU. y el pueblo estadounidense”.

“Este acuerdo aborda de manera permanente y completa nuestras preocupaciones de seguridad nacional en Groenlandia”, declaró al canal de noticias Fox News.

El texto del acuerdo no se ha publicado aún. La BBC contactó a la Embajada de Dinamarca y a la Casa Blanca para obtener comentarios, sin una respuesta inmediata.

No está claro en qué se diferencia exactamente el acuerdo de un pacto de 1951 con Dinamarca, en virtud del cual EE.UU. puede enviar a Groenlandia tantas tropas como desee.

EE.UU. ya cuenta con más de 100 efectivos militares destacados permanentemente en su base de Pituffik, situada en el extremo noroeste del territorio.

Trump sostiene que Groenlandia es fundamental para su plan de construir un sistema de defensa denominado “Cúpula Dorada”, diseñado para proteger a EE.UU. frente a ataques con misiles procedentes de Rusia y China, y sostiene que los aliados europeos podrían colaborar en esta iniciativa.

La isla posee vastas reservas —en gran medida sin explotar— de minerales de tierras raras, muchos de los cuales son cruciales para tecnologías como los teléfonos celulares y los vehículos eléctricos.