Trump anuncia un alto el fuego energético inmediato entre Rusia y Ucrania pero los ataques continúan

Donald Trump aseguró este domingo que Rusia y Ucrania han acordado un “alto el fuego energético”, aunque los bombardeos entre ambos países no se han detenido tras las palabras del presidente de EE.UU.

“Con efecto inmediato, hay un alto el fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes lo han acordado. ¡No lo rompan!”, escribió Trump en Truth Social sin dar más detalles.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo inicialmente a Axios que el anuncio era “noticia” para él. Después afirmó que Kyiv lo apoyaría si Moscú hacía lo mismo. La BBC ha pedido más información a la Casa Blanca.

“Ucrania apoya el alto el fuego, y es importante que Rusia también lo apoye”, escribió Zelensky en X.

“Estamos a la espera de detalles por parte de EE.UU. Por nuestra parte, Ucrania siempre apoya plenamente las medidas para reducir la tensión, proteger vidas y tomar las decisiones necesarias para poner fin a la guerra y garantizar una paz duradera”, añadió.

“Ucrania está lista para no atacar la energía rusa y contamos con que Rusia tenga una disposición similar y con el acuerdo del presidente de EE.UU.”, afirmó.

Trump ha instado a Ucrania a dejar de atacar la infraestructura petrolera rusa, que Kyiv considera clave para recortar los ingresos de Moscú, para que Rusia pueda cumplir un acuerdo reciente que libera diésel ruso hacia EE.UU. y el mercado global.

El pacto, que suspende temporalmente las sanciones a las importaciones rusas, ha generado críticas crecientes. Zelensky lo calificó de “regalo” para el presidente ruso, Vladimir Putin. Funcionarios europeos y algunos políticos estadounidenses, también del Partido Republicano, dicen que no lo apoyan.

El anuncio se produce en medio de las crecientes tensiones entre Trump y Zelensky. El sábado, Trump acusó al ucraniano de querer “causar problemas al mundo” por seguir autorizando ataques contra refinerías rusas, y sugirió que es “hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”. Zelensky se comprometió a convocar elecciones si Rusia acepta un alto el fuego total de 60 días.

Por su parte, Rusia no ha hecho ningún comentario sobre esta “tregua energética” planteada por Donald Trump.

En cambio, las autoridades rusas han informado sobre varios ataques ucranianos ocurridos el domingo, incluidos impactos en Bélgorod y Donetsk, la región ucraniana que se encuentra en gran medida bajo control ruso.

Asimismo, el alcalde de Moscú declaró que el ejército había interceptado más de 20 drones que se dirigían hacia la ciudad.

Los ataques continúan

Zelensky afirmó que Rusia atacó con un dron una central eléctrica en Kyiv, lo que provocó cortes de electricidad, y que después hubo ataques contra instalaciones energéticas en la región de Járkiv, en el noreste del país.

“Todo esto ocurrió después de que el presidente de EE.UU. hiciera su declaración sobre un alto el fuego energético”, dijo.

Cinco años después del inicio de la guerra, Rusia y Ucrania siguen intercambiando ataques a diario.

Este fin de semana, el gigante tecnológico ruso Yandex suspendió sus operaciones en un centro de datos cerca de Moscú tras un ataque con drones ucranianos.

Se trata del tercer ataque contra sus instalaciones esta semana. Kyiv afirmó que sus objetivos eran instalaciones que generan ingresos para la maquinaria bélica rusa.

En Ucrania, el Servicio Estatal de Emergencias informó de que seis personas resultaron heridas durante ataques rusos nocturnos en cuatro distritos de la región de Dnipropetrovsk, en el sureste del país.

El día anterior, 23 personas, entre ellas cuatro niños, murieron en ataques rusos en Zaporiyia.

En las últimas semanas, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos contra Kyiv. En una ofensiva la semana pasada murieron cuatro personas.

A principios de esta semana, un misil ruso mató a 22 personas, entre ellas cinco niños, al impactar contra un bloque de apartamentos en Pryluky, al este de Kyiv.

Getty Images Kyiv volvió a sufrir bombardeos este fin de semana.

Repercusiones al anuncio de Trump

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que Francia “apoya sin reservas” una “auténtica tregua energética” que sea aceptable para Ucrania.

Sin embargo, señaló que Rusia “sigue negándose a ello e intensificando sus ataques contra la infraestructura ucraniana en las últimas horas”. En un mensaje publicado en X, Macron añadió que “Francia seguirá apoyando a Ucrania y al presidente Zelensky”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también expresó su “pleno apoyo” a Zelensky tras mantener una conversación telefónica con él este domingo.

Von der Leyen dijo que respaldaba plenamente un “alto el fuego que proteja el suministro mundial de alimentos y la infraestructura energética en Ucrania y Rusia”. Añadió que la guerra ha entrado en una “nueva y más sombría fase”.

El primer ministro británico, Andy Burnham, dijo que Reino Unido “apoya firmemente el llamado del presidente Trump a un alto el fuego energético sostenido que comience ahora”. Canadá y la UE también expresaron su apoyo.