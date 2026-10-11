Trump anuncia un alto el fuego energético inmediato entre Rusia y Ucrania

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este domingo que Rusia y Ucrania han acordado un “alto el fuego energético”.

“Con efecto inmediato, hay un alto el fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes lo han acordado. ¡No lo rompan!”, escribió Trump en Truth Social.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó que Ucrania apoyaría la tregua. Rusia, por su parte, aún no se ha pronunciado.

“Ucrania apoya el alto el fuego, y es importante que Rusia también lo apoye”, escribió Zelensky en X.

“Estamos a la espera de detalles por parte de EE.UU. Por nuestra parte, Ucrania siempre apoya plenamente las medidas para reducir la tensión, proteger vidas y tomar las decisiones necesarias para poner fin a la guerra y garantizar una paz duradera”, añadió.

“Pero si los rusos aceptan un alto el fuego en materia energética, Ucrania también lo aceptará”, afirmó.

En varias ocasiones, Trump ha instado a Ucrania a dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas.

El anuncio se produce en medio de las crecientes tensiones entre Trump y Zelensky.

Este domingo, el presidente ucraniano dijo que su país estaría dispuesto a dejar de atacar las refinerías rusas si Moscú dejaba de atacar la infraestructura energética ucraniana.

En los últimos meses, ambos países han intensificado sus ataques contra infraestructuras mientras la guerra entra en su quinto año, tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que Francia “apoya sin reservas” una “auténtica tregua energética” que sea aceptable para Ucrania.

Sin embargo, señaló que Rusia “sigue negándose a ello e intensificando sus ataques contra la infraestructura ucraniana en las últimas horas”. En un mensaje publicado en X, Macron añadió que “Francia seguirá apoyando a Ucrania y al presidente Zelensky”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también expresó su “pleno apoyo” a Zelensky tras mantener una conversación telefónica con él este domingo.

Von der Leyen dijo que respaldaba plenamente un “alto el fuego que proteja el suministro mundial de alimentos y la infraestructura energética en Ucrania y Rusia”. Añadió que la guerra ha entrado en una “nueva y más sombría fase”.

Los ataques continúan

Reuters Los ataques ucranianos golpearon una refinería ubicada a las afueras de la capital rusa.

Cinco años después del inicio de la guerra, Rusia y Ucrania siguen intercambiando ataques a diario.

Este fin de semana, el gigante tecnológico ruso Yandex suspendió sus operaciones en un centro de datos cerca de Moscú tras un ataque con drones ucranianos.

Se trata del tercer ataque contra sus instalaciones esta semana. Kyiv afirmó que sus objetivos eran instalaciones que generan ingresos para la maquinaria bélica rusa.

En Ucrania, el Servicio Estatal de Emergencias informó de que seis personas resultaron heridas durante ataques rusos nocturnos en cuatro distritos de la región de Dnipropetrovsk, en el sureste del país.

El día anterior, 23 personas, entre ellas cuatro niños, murieron en ataques rusos en Zaporiyia.

En las últimas semanas, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos contra Kyiv. En una ofensiva la semana pasada murieron cuatro personas.

A principios de esta semana, un misil ruso mató a 22 personas, entre ellas cinco niños, al impactar contra un bloque de apartamentos en Pryluky, al este de Kyiv.