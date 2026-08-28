Trump asegura haber alcanzado con Venezuela el “mayor acuerdo de petróleo de la historia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con Venezuela que otorgaría a su país el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

Trump calificó el pacto como “el mayor acuerdo petrolero de la historia” y aseguró que fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, junto con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y empresas privadas.

“Han asegurado el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste para el contribuyente estadounidense”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Trump sostuvo que la operación “más que duplica” las reservas petroleras estadounidenses, aumentará el suministro y permitirá reducir sustancialmente el precio de la gasolina en el país a largo plazo.

El presidente no precisó detalles como qué significa jurídicamente el “control mayoritario”, qué empresas privadas participan, cuáles son los yacimientos incluidos ni qué recibirá Venezuela a cambio.

Por el momento, el gobierno venezolano no ha confirmado públicamente el acuerdo ni se han publicado documentos con los términos del mismo.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Lo que se sabe

La noticia llega un día después de que medios estadounidenses informaran de negociaciones entre Washington y Caracas sobre más de una decena de campos petroleros venezolanos.

La agencia Reuters publicó el jueves, citando a fuentes conocedoras de las negociaciones, que ambos gobiernos preparaban un acuerdo para garantizar a Estados Unidos acceso a largo plazo a parte de las reservas petroleras venezolanas.

Reuters aseguró haber examinado una lista de 17 yacimientos incluidos en las conversaciones, entre ellos campos sin desarrollar de la Faja del Orinoco y otros más antiguos situados en torno al lago de Maracaibo.

Según las fuentes, el plan permitiría que empresas estadounidenses desarrollaran esos campos y garantizaría a Estados Unidos el suministro resultante.

Una de ellas indicó que se estudiaba utilizar un modelo de arrendamiento, seguido de licitaciones para adjudicar los yacimientos a productores estadounidenses.

La agencia advirtió que este modelo podría plantear cuestionamientos legales en Venezuela, ya que la legislación del país no contempla actualmente el arrendamiento de áreas petroleras y la Constitución reserva al Estado las actividades esenciales del sector.

Las reformas aprobadas recientemente sí permiten empresas mixtas y contratos de producción compartida.

La BBC no ha podido verificar de forma independiente los detalles publicados por Reuters y otros medios estadounidenses.

Desde la captura y el traslado del expresidente Nicolás Maduro a Estados Unidos en enero, Washington ha buscado asegurar un flujo estable de crudo venezolano hacia sus refinerías y fomentar la inversión de compañías estadounidenses en la industria petrolera del país sudamericano.

Venezuela llegó a producir más de tres millones de barriles diarios hace algo más de dos décadas, pero la extracción se desplomó en los años siguientes por factores como la falta de inversión, el deterioro de las infraestructuras, problemas operativos y sanciones internacionales.

En los últimos años ha registrado una recuperación parcial y actualmente produce cerca de 1,25 millones de barriles al día, todavía menos de la mitad de su máximo histórico.

El sector requiere cuantiosas inversiones para modernizar pozos, oleoductos, refinerías y puertos y aumentar de forma sostenida la producción.

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