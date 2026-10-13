Trump destituye a Kimberly Guilfoyle como embajadora de EE.UU. en Grecia tras acusaciones de corrupción

El gobierno del presidente Donald Trump le pidió a Kimberly Guilfoyle que renunciara a su cargo como embajadora de Estados Unidos en Grecia, informó este martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia.

La expresentadora de la cadena de noticias Fox News había estado bajo gran escrutinio en los últimos días tras las acusaciones de que pidió a un donante de Trump que pagara la elevada factura de su tarjeta de crédito.

A cambio, presuntamente Guilfoyle le facilitaría el acceso al gobierno de Trump.

Guilfoyle también enfrenta acusaciones de comportamiento inapropiado durante su periodo como embajadora en Atenas.

Trump declaró este martes que Guilfoyle había hecho un buen trabajo, pero que ya no estaría en Grecia: “No me gustó lo que leí”, dijo.

Por su parte, la expresentadora de televisión prometió defenderse de las acusaciones “falsas” y afirmó que el cargo de embajadora había sido “el honor de su vida”.

Durante su primera rueda de prensa como secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia anunció que a Guilfoyle “se le había pedido que renunciara”, sin dar más detalles.

“Ha sido una pieza clave para el equipo y le deseamos lo mejor”, dijo.

Guilfoyle, la exesposa de 57 años del gobernador de California, Gavin Newsom, fue nominada por primera vez como enviada a Atenas en diciembre de 2024, un mes antes de que Trump regresara a la Casa Blanca como presidente.

En una extensa publicación en X, Guilfoyle dio las gracias este martes al presidente Trump, afirmó que siempre sería una seguidora leal y negó haber cometido irregularidad alguna.

“Tengo la intención de defender enérgicamente mi nombre, mi reputación y mi integridad”, escribió, añadiendo que “no permitirá que las falsas acusaciones definan mis décadas de servicio público”.

Su situación en el gobierno de Trump se había vuelto cada vez más precaria a medida que aumentaban las acusaciones de conducta inapropiada durante la última semana.

Reuters El secretario de Estado, Marco Rubio, recientemente visitó Grecia.

El escándalo

Una serie de mensajes de texto a los que tuvo acceso la BBC, y de los que informó primero el diario estadounidense The Wall Street Journal, parecen mostrar a Guilfoyle pidiendo dinero a Eric Deters, un antiguo aliado de Trump.

“No aparecerá en ningún sitio si envías dinero a American Express”, escribió en un mensaje de Signal.

En otro mensaje, fechado pocos días antes de su audiencia de confirmación en el Senado de Estados Unidos en julio pasado, Guilfoyle escribió: “Cariño, por favor, necesito que hagas esto por mí hoy”.

Los abogados de Guilfoyle cuestionaron la autenticidad de los mensajes y afirmaron que ella reclamaba el dinero que se le adeudaba por discursos y trabajos de consultoría realizados en su nombre antes de convertirse en embajadora.

Según los reportes, las grabaciones de audio obtenidas por The Wall Street Journal incluyen a Guilfoyle alardeando de sus conexiones con prominentes magnates empresariales griegos que, según ella, financiaban viajes de lujo y vuelos en aviones privados.

Getty Images “No me gustó lo que leí”, dijo Trump en respuesta a la controversia de Guilfoyle.

Según el diario, también alardeó ante un funcionario en Atenas de que Estados Unidos podría derrocar al gobierno griego.

El secretario de Estado, Marco Rubio, quien estuvo acompañado por Guilfoyle durante un viaje a Atenas la semana pasada, también se mostró descontento con las acusaciones contra la embajadora.

Tras conocerse la noticia de que se le pedía a Guilfoyle que abandonara el cargo, Deters declaró a la BBC que “es un gran día para la diplomacia estadounidense”.

Afirmó no haberle pagado nada a Guilfoyle y que era una “completa mentira” que le debiera dinero por honorarios de conferencias y consultoría. Añadió que planea emprender acciones legales en su contra.

Getty Images Kimberly Guilfoyle y Donald Trump Jr. tuvieron una relación sentimental.

Relación con el hijo de Trump

Guilfoyle fue una aliada política de Trump durante mucho tiempo y mantuvo una relación sentimental durante años con su hijo Donald Jr., con quien se comprometió en 2018.

La relación terminó en 2024, aproximadamente cuando fue nombrada para el cargo en Grecia.

Trump señaló el martes que si bien tuvo una relación con su hijo “hace mucho tiempo”, no la consideraba un miembro de la familia. El presidente aseguró que no había hablado con Guilfoyle antes de que le pidieran que renunciara: “Se fue a Grecia, estaba haciendo un buen trabajo, pero no nos gustaba lo que leíamos”.

Sobre su nueva secretaria de prensa, que dio una inusualmente breve conferencia de prensa, el presidente dijo que había estado “muy bien”.

Zacharia también es comentarista de los medios conservadores desde hace tiempo y partidaria de Trump. Solo respondió a un puñado de preguntas durante la rueda de prensa de 14 minutos.

Dijo que consideraba que su trabajo consistía en “amplificar, multiplicar y expandir la increíble agenda del presidente Trump”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.