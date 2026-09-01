Trump dice que la posición de EE.UU. sobre las Malvinas/Falklands está bajo revisión

Donald Trump declaró que la postura de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas/Falklands es “una de muchas” que están siendo revisadas, e instó a Reino Unido a aumentar su gasto militar.

Sus declaraciones se producen después de que el diario británico The Daily Telegraph informara de que autoridades de defensa de EE.UU. preparan propuestas para incentivar a los aliados de la OTAN a cumplir sus compromisos de gasto.

Una de las posibles opciones que Washington contemplaría, según este medio, es oponerse a la soberanía británica sobre las Malvinas/Falklands.

El gobierno de Reino Unido respondió señalando que los habitantes de las Malvinas/Falklands “son británicos y tienen derecho a decidir su propio futuro”.

Un portavoz añadió: “Los isleños han expresado reiteradamente su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable”.

BBC

La disputa y lo que dijo Trump

Las Islas Malvinas/Falklands, situadas en el suroeste del océano Atlántico, siguen siendo objeto de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y Argentina.

Ambos países libraron una breve pero cruenta guerra por este territorio en 1982, cuando una fuerza operativa militar británica expulsó a las tropas argentinas que habían desembarcado en las islas para hacer efectiva su reclamación territorial.

El conflicto, que duró 74 días, se saldó con la muerte de 255 militares británicos, 649 soldados argentinos y tres isleños.

Las anteriores administraciones estadounidenses han reconocido formalmente la administración de facto de las islas por parte de Reino Unido, sin adoptar una postura oficial respecto a la soberanía.

El lunes, al hablar con la prensa, Trump respondió a una pregunta de la BBC sobre si estaba revisando la postura de EE. UU. respecto a las Islas Malvinas/Falklands.

El presidente contestó: “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”.

En abril, un correo electrónico interno del Pentágono —del que informó Reuters — sugería que EE.UU. estaba considerando opciones para sancionar a los aliados de la OTAN que, a su juicio, no habían apoyado su guerra en Irán.

Entre dichas opciones figuraba la posibilidad de que EE.UU. revisara su postura sobre la reclamación británica de las Malvinas/Falklands.

El gasto en defensa de Reino Unido

Las informaciones sobre esta propuesta han resurgido en los últimos días en Londres en relación con el gasto en defensa.

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha declarado que cumplirá el compromiso adquirido por su predecesor, Keir Starmer, de destinar el 3,5% del producto interior bruto (PIB) del Reino Unido al gasto básico en defensa para el año 2035.

El martes, el ministro de Hacienda, John Healey, comunicó al diario The Times que “trazaría una hoja de ruta clara” para cumplir dicho compromiso con la OTAN durante la próxima revisión del gasto público, prevista para la primavera del año que viene.

Añadió que esta planificación incluiría una fecha objetivo para elevar el gasto al 3 % del PIB.

Healey dimitió de su cargo como ministro de Defensa en el gobierno de Keir Starmer tras una disputa sobre el gasto militar.

En su carta de dimisión, fechada en junio, expresó su frustración ante la falta de un calendario claro por parte del gobierno para alcanzar el objetivo del 3% de gasto, una meta que, a su juicio, debería lograrse para 2030.

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