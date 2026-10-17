Trump levanta sanciones contra Rusia y se intensifica la disputa con Zelensky

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bloqueó numerosas sanciones contra Rusia dos días antes de que entraran en vigor, en medio de una creciente disputa con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Las sanciones fueron aprobadas por el Congreso de EE.UU. y promulgadas por el mandatario en septiembre.

Pero Trump emitió una orden ejecutiva el viernes por la noche afirmando que suspender algunas sanciones era de interés nacional para EE.UU., lo que provocó una fuerte reacción de los legisladores estadounidenses.

Zelensky declaró que era lamentable que EE.UU. hubiera decidido “ignorar por completo” las sanciones.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró este sábado que la suspensión consistiría en una pausa de 60 días destinada a analizar el impacto en la economía mundial.

La nueva ley de sanciones estadounidense apuntaba a la economía rusa al otorgar a Trump amplios poderes para imponer aranceles de hasta el 100% a las importaciones procedentes de los cinco principales compradores de petróleo y gas rusos, entre los que destacan China e India.

También incluía sanciones contra altos funcionarios rusos, incluido el presidente Vladimir Putin, así como contra instituciones financieras rusas y la denominada “flota en la sombra” de Moscú, compuesta por buques utilizados para eludir los embargos existentes.

Rubio afirmó que Trump quería aprovechar los 60 días para analizar “qué significará para la economía global e incluso para la economía estadounidense la imposición de sanciones y aranceles”.

Las relaciones entre Washington y Kyiv se tensaron después de que EE.UU. alcanzara un controvertido acuerdo para importar diésel ruso la semana pasada. Ucrania ha acusado al gobierno de Trump de retirar apoyo militar clave.

Desde entonces, el presidente de Ucrania declaró que era un placer estar entre “líderes de verdad” durante su intervención en una cumbre de la Unión Europea, después de que Trump dijera que Zelensky era “más difícil de tratar” que Putin.

La suspensión de las sanciones pareció echar más leña al fuego, mientras que Rusia la acogió con satisfacción.

“Traiciona una vez más a nuestros socios ucranianos”

El enviado ruso Kirill Dmitriev afirmó que la orden de Trump era “un momento importante y verdaderamente histórico”.

En una publicación en X, afirmó que las sanciones habrían infligido “graves daños”, principalmente a EE.UU. y al mercado global, y que la cooperación económica beneficia a ambas naciones.

Los demócratas, entre ellos el congresista Don Beyer, criticaron la medida al acusar a Trump de capitular ante Moscú y de dar la espalda a Kyiv y a Zelensky.

“La última rendición de Trump ante Putin traiciona una vez más a nuestros socios ucranianos y desafía la clara intención del Congreso en la legislación diseñada para castigar a Rusia por su guerra de agresión ilegal”, escribió Beyer en X.

Algunos legisladores republicanos también se manifestaron en contra de la medida.

El senador Ted Cruz, aliado de Trump, calificó de error la suspensión de las sanciones y declaró en Fox News: “Ojalá el presidente no lo hubiera hecho”.

Cruz agregó que existían otras maneras de abordar el problema de los precios del diésel y que “el camino actual, lamentablemente, solo beneficia a Putin, y eso no es una buena idea”.

El senador republicano John Cornyn declaró en X: “Ayudar a Putin en Ucrania es una imprudencia. No se detendría con Ucrania y nuestros aliados de la OTAN serían los siguientes”.

El también senador republicano Thom Tillis calificó la decisión de “sumamente irresponsable”, y señaló que la legislación sobre sanciones fue aprobada en el Congreso con una amplia mayoría bipartidista.

Trump podría reducir los precios de la energía “resolviendo el problema de Irán, no haciéndole un favor a Vladimir Putin”, dijo.

El representante republicano Don Bacon opinó que muchos legisladores ahora se resistirán a financiar la agenda del presidente “sabiendo que está apuntalando la invasión de un dictador y abandonando a un aliado a su suerte”.

Zelensky expresó su molestia

Es probable que esta medida provoque aún más indignación en Ucrania, donde Zelensky lleva tiempo insistiendo en la necesidad de imponer sanciones estrictas para limitar la financiación que Rusia puede utilizar en su esfuerzo bélico.

Zelensky declaró este sábado que las sanciones “podrían haber ayudado enormemente” y que la ley “tenía como objetivo ejercer una presión verdaderamente efectiva sobre Rusia para poner fin a esta guerra”.

El mandatario ucraniano recordó los ataques nocturnos rusos contra 15 instalaciones energéticas en su país que habían provocado cortes de electricidad en varias regiones y afirmó: “Rusia está intentando provocar un apagón en Ucrania, justo antes del invierno”.

Zelensky dijo que era “importante que todos en EE.UU. vean lo que realmente está sucediendo” sobre el terreno.

Reuters Zaporiyia fue una de las regiones afectadas por los últimos ataques rusos.

Zelensky declaró a periodistas que cree que el gobierno de Trump levantará más sanciones contra Rusia.

Los negociadores ucranianos hablaron con sus homólogos estadounidenses el viernes y ambos equipos podrían reunirse la próxima semana, añadió.

Zelensky y los aliados europeos de Ucrania criticaron inicialmente a Trump por sus planes de importar diésel ruso con la esperanza de reducir los precios de la energía en EE.UU., que se han disparado por la guerra con Irán.

El jefe de Estado ucraniano sugirió que el acuerdo equivalía a que EE.UU. invirtiera en el esfuerzo bélico de Rusia.

Pocos días después, Trump afirmó que tanto Rusia como Ucrania habían acordado un “alto el fuego energético” para facilitar la exportación de diésel ruso. Ambos países han estado atacando intensamente la infraestructura energética del otro.

Zelensky expresó su sorpresa ante el anuncio y afirmó que Kyiv detendría los ataques si Rusia hacía lo mismo.

Ofensiva ucraniana

Tras tres días de nuevos ataques rusos, Kyiv reanudó sus ataques contra refinerías de petróleo rusas.

Trump calificó los ataques de Ucrania como una vergüenza, pero Zelensky dijo que “solo estaba defendiendo los intereses de Ucrania”.

La preocupación de que Trump esté tomando partido por Rusia se ha intensificado debido a la interrupción del sistema de satelital de comunicaciones proporcionado por EE.UU. y utilizado por Ucrania.

La semana pasada, Starlink restringió repentina e inesperadamente la velocidad de vuelo de los drones, manteniendo la conexión a internet. Según Ucrania, esto interrumpió algunas misiones en el campo de batalla y dificultó la capacidad de Kyiv para protegerse de los ataques rusos.

Anadolu vía Getty Images Las ciudad de Leópolis estaba a oscuras este sábado por la noche.

Zelensky declaró este sábado a periodistas que funcionarios estadounidenses le habían informado a Ucrania que las restricciones de velocidad estaban relacionadas con problemas técnicos.

Sin embargo, afirmó que Ucrania había probado Starlink en territorio de la Unión Europea y había comprobado que “estos problemas no existen” y que el sistema funcionaba a velocidades más altas.

Trump ha negado haber interrumpido el intercambio de inteligencia y haber ralentizado deliberadamente la red.

Las autoridades ucranianas han confirmado que al menos nueve personas han muerto y alrededor de 60 han resultado heridas en ataques rusos en todo el país desde el viernes.

Entre las víctimas, un conductor de ambulancia falleció y otras 20 personas resultaron heridas en un ataque ruso contra la ciudad de Jersón.

Reporte adicional de Helen Sullivan y Sareen Habeshian

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.