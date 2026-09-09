Trump promete darle US$5.000 a cada adulto estadounidense si los republicanos ganan las elecciones de medio término

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles pagarle US$5.000 a cada estadounidense adulto si los republicanos ganan ambas cámaras del Congreso en las próximas elecciones de medio término.

“Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU., gracias a nuestro tremendo éxito económico (…) entregaré un dividendo de US$5.000 a cada ciudadano adulto”, declaró al inaugurar la Convención Nacional Republicana en Dallas, Texas.

El mandatario añadió que será “muy parecido a cuando una empresa exitosa” paga dividendos a sus inversores.

La única condición, según Trump, es que el dinero debe gastarse dentro del país.

“No queremos que se vayan a Canadá”, dijo.

El presidente no ofreció más detalles y no está claro cómo funcionaría el pago.

La BBC solicitó más información a la Casa Blanca, sin respuesta al momento de publicar este artículo.

Podría tratarse de la primera vez que un presidente estadounidense ofrece un pago de este tipo en el contexto de un llamado para incentivar la participación en las urnas el 3 de noviembre.

Tampoco está claro de dónde saldrían los fondos, cómo rastrearía el gobierno estadounidense el gasto del dinero ni si tal pago sería siquiera legal.

Trump es conocido desde hace tiempo por lanzar ideas poco convencionales en sus actos políticos para acaparar titulares.

Una derrota republicana en noviembre significaría “perder la frontera, perder los recortes de impuestos y perder la seguridad y la protección”, aseguró el jefe de Estado.

“Pasarán por un infierno, tal como ocurrió hace apenas dos años”, aseguró, y agregó que EE.UU. solía ser el “hazmerreír” del mundo, pero que ya nadie se ríe.

El presidente estadounidense arremetió contra las políticas demócratas en temas como la inmigración y defendió que las medidas de su gobierno han sido más exitosas.

“[Los demócratas] nos dejaron la frontera peor y más peligrosa de la historia de EE.UU.”, sostuvo Trump, y evaluó que, en su mandato, el país cuenta con “la frontera más fuerte y segura” de su historia.

“Es como si viviéramos en un país diferente al de hace dos años”, comentó.

El demócrata Joe Biden le pasó el mando de la presidencia en enero de 2025.

Respecto al conflicto con Irán, que se ha intensificado nuevamente en los últimos días, Trump calificó a Teherán como el “bully” de Medio Oriente.

Y volvió a plantear la idea de rebautizar el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Irán, como el “estrecho de Trump”.

Ni EE.UU. ni su presidente tienen autoridad para hacer tal cosa.

Esto difiere de su reciente decisión de rebautizar el lago Ontario como “lago América”, en el marco de la escalada de la guerra comercial con Canadá.

Trump culpó a sus predecesores de “despilfarrar y estafar en billones de dólares con la energía verde”, y afirmó que “fueron ellos [los demócratas] quienes provocaron la crisis de asequibilidad —por usar su propia terminología—”.

“Estoy bajando los precios muchísimo, muchísimo”, aseguró el presidente.

El republicano añadió que el precio de los alimentos y de “casi cualquier otro producto está bajando rápidamente”, y que el precio del petróleo también descenderá cuando ganen “la guerra contra Irán”.

El precio del barril de petróleo subió a US$100 a primera hora de este miércoles, después de que Washington y Teherán atacaran petroleros en la región del Golfo y de que los hutíes de Yemen atacaran instalaciones petroleras en Arabia Saudita.