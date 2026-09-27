Trump rechaza la oferta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz en 7 días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó una propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo comercial en el plazo de una semana.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario dijo este sábado:

“Rechazo su acuerdo”, añadiendo que EE.UU. ya tenía “control total” del estrecho, por el que circulan “enormes cantidades de petróleo”.

“Quieren llegar a un acuerdo, y me parece bien. A mí también me gusta llegar a acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable”, añadió.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, reconoció el rechazo de Trump en una publicación en Telegram, pero acusó al presidente de haber realizado declaraciones contradictorias.

“Ha hecho muchas declaraciones acertadas, así como muchas contradictorias, que lamentablemente escuchamos con frecuencia”, escribió Araghchi en la publicación.

“Estamos esperando que los mediadores nos transmitan sus posturas oficiales y tomaremos una decisión en base a ellas”, añadió.

Omán, que ha actuado como mediador entre Estados Unidos e Irán, instó a todas las partes a continuar el diálogo abierto para resolver la crisis y a cooperar en los esfuerzos por salvaguardar la navegación en esta vía marítima estratégica.

Por el estrecho de Ormuz suele circular aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de gas y petróleo, pero lleva cerrado de facto desde el estallido de la guerra en febrero, cuando Irán respondió a los ataques aéreos de EE.UU. e Israel.

Teherán atacó a Israel y a las bases estadounidenses en el Golfo y a los aliados árabes de EE.UU. en la región, además de bloquear el estrecho de Ormuz.

El cierre ha provocado fuertes fluctuaciones en los precios de la energía.

Las repercusiones económicas también han aumentado la presión sobre Trump para que encuentre una forma de poner fin al conflicto, sobre todo ahora que EE.UU. se encamina hacia las elecciones al Congreso de noviembre.

Getty Abbas Araghchi dijo que su país propuso a Estados Unidos un acuerdo que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz.

“Marginado Económico”

El rechazo de Trump a la propuesta de Irán fue respaldado por el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker.

En declaraciones a la cadena de noticias Fox, Whitaker afirmó que Irán había ofrecido “medidas a medias” y “acuerdos ilusorios para proyectar una buena imagen ante la comunidad internacional”.

“El presidente Trump tiene derecho a rechazarla”, concluyó.

​​Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el sábado que la presión económica de Estados Unidos estaba pasando factura a Teherán.

En una publicación en X, Bessent afirmó que Turquía, Omán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) habían suspendido los vuelos de varias aerolíneas iraníes, y que algunos bancos de los EAU y Turquía habían interrumpido sus transacciones con Irán.

La administración Trump ha denominado al bloqueo económico contra Irán como “Operación Marginado Económico” y está utilizando sanciones para presionar a Teherán a que cese los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, algunos economistas han cuestionado la efectividad de las últimas sanciones, ya que depende de la reacción de los principales socios comerciales de Irán.

Entre ellos se encuentra China, el mayor comprador de petróleo iraní, que ha ignorado las sanciones estadounidenses anteriores y ha continuado haciendo negocios con Teherán.

Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images El presidente Trump junto a Scott Bessent, secretario del Tesoro, y a Matthew Whitaker, embajador de Estados Unidos ante la OTAN.

Las condiciones de Teherán

El ministro iraní, Araghchi, declaró el pasado viernes en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, que podría alcanzarse un acuerdo “si se cumplen las condiciones necesarias”.

Y aunque el funcionario no detalló qué pasos quería que diera EE.UU., aseguró que “las medidas necesarias no son nuevas y ya están recogidas en el memorando de entendimiento”.

Dicho acuerdo, firmado por ambos países en junio, tenía por objeto lograr un alto el fuego y reabrir, al menos parcialmente, el estrecho de Ormuz.

“Puedo decirles que, si la parte estadounidense se toma en serio llegar a un acuerdo y reabrir el estrecho de Ormuz, ya está todo preparado”, añadió.

“La decisión está ahora en manos de EE.UU.”, agregó.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró a CBS News, socio estadounidense de la BBC: “Ya habíamos llegado a un acuerdo basado en el memorando firmado en Pakistán […] Si EE.UU. acepta proceder de esa manera, todo volverá a ser como antes”.

El mandatario persa también aseguró que Irán permitiría ahora la entrada de inspectores nucleares de la ONU en el país.

El memorando, compuesto por 14 puntos, establecía que Irán nunca dispondría de armas nucleares. Por su parte, EE.UU., Irán y sus aliados se comprometían a poner fin a las operaciones militares en “todos los frentes” e incluía disposiciones como el fin del bloqueo naval estadounidense y el levantamiento de las sanciones.

El acuerdo también establecía que Irán “tomaría las medidas necesarias, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales” por el estrecho y mantendría conversaciones con Omán sobre futuros acuerdos de navegación.

Sin embargo, el acuerdo se vino abajo después de que ambas partes reanudaran los ataques.

Irán ha atacado buques que, según afirma, han intentado cruzar el estrecho sin autorización.

EE.UU., entretanto, ha atacado instalaciones iraníes en el estrecho, así como petroleros iraníes frente a las costas del país. Asimismo, ha mantenido un bloqueo de los puertos iraníes, lo que ha provocado graves trastornos en la economía del país.

Amenazan van y vienen

Desde entonces, Trump ha afirmado que EE.UU. ha logrado exportar petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Los datos de tráfico marítimo muestran que una media reciente de unos 18 buques diarios han logrado cruzar en los últimos 10 días, con cifras que han llegado a descender hasta nueve buques en determinados días, según Kpler, una empresa de análisis de materias primas citada por Reuters.

La situación se ha visto agravada por los ataques hutíes contra instalaciones petroleras saudíes.

Los hutíes de Yemen —aliados de Irán— han intensificado recientemente sus bombardeos destinados a interrumpir las exportaciones de petróleo saudíes a través del mar Rojo, situado al otro lado de la península arábiga con respecto al estrecho de Ormuz.

El grupo se ha apoderado este mes, en una rápida ofensiva, de amplios tramos de la costa yemení del mar Rojo de gran importancia estratégica, incluido el puerto de Mokha, que domina el estrecho de Bab al-Mandab, otro punto clave para el tráfico marítimo mundial.

El sábado, la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen afirmó haber interceptado dos misiles balísticos y drones lanzados por los hutíes contra Arabia Saudí. Los medios de comunicación estadounidenses informan de que los dirigentes saudíes han solicitado apoyo militar a Trump.

El presidente de EE. UU. declaró esta semana ante la Asamblea General de la ONU que creía que se alcanzaría un acuerdo con Irán justo después de las elecciones de noviembre, al tiempo que admitió que se planteaba “aniquilar la República Islámica” para reconstruirla “rápidamente”.

Araghchi replicó que “la paz no se puede construir mediante amenazas de aniquilación”.