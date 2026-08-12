Trump se escondió en un contenedor de comida para cambiar de avión en secreto por una amenaza de Irán

El presidente Donald Trump cambió de avión en secreto cuando dejó Turquía tras una cumbre de la OTAN el mes pasado, en una operación secreta en respuesta a una posible amenaza de Irán.

El propio mandatario de EE.UU. confirmó el hecho luego de que varios medios de EE.UU. publicaran el martes sobre el movimiento.

“Viajo bajo la protección del Servicio Secreto y del ejército. Querían que viajara en un vuelo diferente, en otro avión”, dijo Trump a los periodistas que le preguntaron al respecto. “Simplemente tengo que hacer lo que me dicen”.

Según las fuentes del diario The Washington Post, Trump abordó el avión presidencial Air Force One (AF1) en el aeropuerto de Ankara, Turquía, y fuera de la vista de las cámaras y periodistas fue trasladado a un avión militar con la ayuda de un contenedor de catering,

Los periodistas y algunos miembros del personal de la Casa Blanca que viajaban a bordo no supieron que Trump había sido llevado a la otra aeronave de manera secreta.

Funcionarios de Washington informaron a CBS News, la cadena de noticias socia de la BBC en EE.UU., que habían detectado una amenaza creíble de que Irán lanzaría un misil contra el avión.

El cambio de último momento ha generado preguntas sobre si los que se quedaron en el avión original corrían peligro, pero Trump dijo el martes que la aeronave que él abordó podría haber estado en “mayor riesgo”.

“Porque ese sería el avión, creo, por el que probablemente se decidirían”, añadió.

Preocupaciones

Trump había dicho anteriormente que era el “objetivo número uno” de Irán durante la cumbre de Ankara.

La maniobra secreta se produjo un día después de que Estados Unidos reanudara los ataques militares contra Irán tras el fracaso de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra.

Trump había llegado a Turquía a bordo del Boeing 747-8 más nuevo que le obsequió el gobierno de Qatar, pero anunció que partiría en el antiguo AF1 “por los viejos tiempos”.

El 8 de julio fue visto subiendo a esa aeronave en el aeropuerto de Ankara, Turquía.

Pero, según The Washington Post, luego fue trasladado en secreto a un avión militar C-32A más pequeño -un Boeing 757 modificado que suele usar el vicepresidente- a través de un contenedor de catering que había sido elevado hasta las puertas del AF1 en el lado opuesto al que había usado el mandatario para abordar la aeronave.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, subió al C-32A por separado utilizando unas escaleras, en un intento por hacer que el vuelo pareciera normal, según el diario estadounidense.

“Supongo que existía una amenaza”, dijo Trump el martes. “En realidad no pregunté mucho al respecto. Recibo muchas amenazas… Tengo muchas amenazas que desconocen”.

Órdenes a la prensa

Getty Images El antiguo Air Force One fue el usado para el viaje de Trump a la cumbre de la OTAN en Turquía.

Los periodistas y algunos miembros del personal de la Casa Blanca subieron al antiguo AF1 y, según los reportes, se les pidió que mantuvieran las ventanas cerradas. No sabían que el presidente ya no estaba a bordo.

Un productor del grupo de prensa que se encontraba en el avión dijo que un momento inusual durante el vuelo fue la solicitud de que los periodistas mantuvieran las persianas de las ventanas bajadas.

Un fotógrafo abrió brevemente una de ellas y de inmediato se le indicó que la cerrara, explicándole que se trataba de una solicitud del Servicio Secreto que protege al presidente.

El productor, en un informe de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca presentado este martes, también señaló que parecía haber dos contenedores de catering tanto en la parte delantera como en la trasera del avión cuando llegó la prensa.

Aseguró que la camioneta que los transportaba se había quedado demasiado atrás en la caravana en el aeropuerto como para poder tomar una foto del presidente abordando la aeronave.

Reaparece en el Air Force One

Técnicamente, Air Force One es el indicativo de cualquier aeronave que transporte al presidente de EE.UU. Pero en esta ocasión, el C-32A utilizó el indicativo Reach 18, mientras que la aeronave que transportaba a los periodistas siguió utilizando AF1 para mantener el presunto engaño.

Trump voló desde Turquía a Reino Unido en su viaje de vuelta a EE.UU. Ahí el presidente volvió a abordar el antiguo Air Force One y fue visto bajando del avión después de que este aterrizara en la base de la Real Fuerza Aérea británica en Mildenhall.

No está claro cómo se trasladó del C-32A de vuelta al AF1.

A continuación, el presidente siguió el viaje a Washington en el nuevo Air Force One que le obsequió Qatar.

Durante ese último trayecto, habló con los periodistas a bordo, donde señaló las amenazas que representa Irán, pero no mencionó el cambio de avión que presuntamente se había producido anteriormente.

Cuando se le preguntó por qué se les había pedido a los periodistas que bajaran las persianas del avión desde Turquía, Trump respondió: “Porque probablemente estén en un vuelo peligroso debido a los canallas con los que tenemos que lidiar”.

Dijo que su vida estaba “en peligro todo el tiempo” y que él es el “número uno” en la “lista” de Irán.

“Pero si yo me voy, ustedes también se van, ¿verdad?”, bromeó, y agregó: “Quizás algún día quieran cambiar de profesión”.

Reuters Trump habló con los periodistas en el nuevo AF1 sobre la amenaza que Irán representa para él.

Los servicios de inteligencia de EE.UU. ya habían advertido anteriormente sobre una amenaza específica de un ataque contra Trump o su aeronave, según informes previos de CBS News.

El diario The New York Times había informado anteriormente sobre preocupaciones de seguridad relacionadas con el avión regalado por Qatar, incluyendo que el Servicio Secreto había instado a Trump a cambiar de avión a su regreso de la cumbre de la OTAN.

Varios periodistas de la publicación fueron citados a declarar bajo juramento en respuesta a ello. Posteriormente, el Departamento de Justicia informó a la BBC que estaba investigando filtraciones ilegales.

Estados Unidos ha dedicado meses a modernizar ese Boeing 747-8, que tiene un valor de unos US$400 millones, para prepararlo para el presidente.

Los aviones usados como los Air Force One más antiguos cuentan con tecnología láser para “cegar” a los misiles que se aproximan, según informaron fuentes a CBS News. No está claro con qué sistemas cuenta el avión que regaló Qatar al presidente.

“El nuevo Air Force One es perfectamente seguro para los viajes del presidente, pero recibirá mejoras y actualizaciones adicionales en otoño, las cuales tardarán aproximadamente un mes en completarse”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado enviado a CBS News.

BBC

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