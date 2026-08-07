Un alumno de 14 años mata a tiros a 5 profesores y a sus abuelos en Tailandia

Al menos cinco personas murieron este viernes en un tiroteo en una escuela ubicada en las afueras de Bangkok, la capital de Tailandia.

El presunto autor de los disparos, un alumno de 14 años que cursaba el noveno grado, se quitó la vida.

Un testigo relató cómo el presunto atacante recorrió varias aulas antes de disparar contra un profesor.

Por su parte, una alumna de octavo grado le dijo a la BBC que estaba de pie frente a la profesora cuando le dispararon.

“Estaba hablando conmigo cuando apareció [el pistolero] y le disparó. Mi pupitre estaba muy cerca de la profesora”.

Aún con su uniforme puesto y acompañada por su madre, explicó cómo el tirador fue recorriendo la escuela sala por sala.

Según las autoridades, mató a cinco profesores e hirió a más de 20 personas, entre ellas algunos compañeros de clase, antes de suicidarse. Previamente habría asesinado a tiros a sus abuelos.

Un estudiante de 18 años declaró a Reuters que inicialmente pensó que estaban explotando petardos.

“Al principio no pensé que fuera un arma”, dijo. “Se oyeron muchos disparos: bang bang bang. Luego se hizo el silencio. Y luego volvió a empezar”.

Disparos precisos

Un profesor desconsolado dijo a la BBC que su amigo figuraba entre los fallecidos.

“Tenía mi edad. Fuimos juntos a esta escuela como estudiantes. Luego, ambos nos convertimos en profesores”, dijo el hombre de 31 años, que prefirió no revelar su nombre.

El Ministerio de Salud de Tailandia señaló que los dos abuelos del atacante también fueron hallados muertos en su casa, lo que eleva las víctimas a siete.

El arma del agresor, una pistola 9 mm, pertenecía a su abuelo, que también era maestro. Los agentes forenses determinaron que los disparos del pistolero fueron “bastante precisos”, y varios impactaron en “puntos vitales” de los cuerpos de las víctimas.

Reuters

El rescatista Kiatikhun Verapongpradith acudió al lugar de los hechos tras enterarse de que algunos niños, de tan solo 12 años, habían resultado heridos.

“Vi estudiantes que habían recibido disparos, algunos en el brazo, otros en la espalda, otros en el pecho. Así que me apresuré a ayudarlos a llegar primero al hospital”, declaró a la agencia de noticias Reuters.

Las autoridades pidieron a la población que se mantuviera alejada de las inmediaciones de la escuela Debsirin, en Nonthaburi.

La institución académica cuenta con sedes en varias zonas de Tailandia y goza de un gran prestigio educativo en el país.

La dirección del colegio anunció que cancelarían todas las actividades hoy y mañana debido a una “situación de emergencia”.

Asimismo, a través de una publicación en Facebook, hicieron un llamado para donaciones de sangre.

Al menos 20 personas han sido hospitalizadas por sus heridas, incluyendo nueve casos en condición crítica.

El sospechoso

El viceministro del Interior de Tailandia, Polapee Suwanchawee, dio a conocer más detalles sobre el sospechoso, entre ellos que era un ávido jugador de videojuegos, según las pruebas recopiladas por la policía en su domicilio.

Por otra parte, un profesor del centro educativo describió al atacante como un “joven bueno con buen expediente académico” y señaló que no se le conocía por tener un comportamiento agresivo.

Se cree que el joven sufría “estrés por los estudios”, según la información que la policía obtuvo de un amigo cercano.

El jefe de la Policía Nacional, el general Kittiratt Phanphet, anticipó que investigarán cómo logró adquirir tal destreza en el tiro.

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, dijo que el ataque estaba “bien preparado”, con “pasos y objetivos claros”.

Jonathan Head, corresponsal de la BBC para el sudeste asiático, informó que el tiroteo se produce tras otro ocurrido en una escuela del sur de Tailandia en febrero de este año.

“Aquel incidente suscitó interrogantes –que sin duda volverán a plantearse ahora– sobre la facilidad para conseguir armas de fuego en Tailandia”.

EPA Hace cuatro años, un hombre de 34 años de la provincia oriental de Nong Bua Lamphu mató a 37 personas.

Cuestionamientos sobre el control de armas en Tailandia

El tiroteo provocó de inmediato llamados de políticos para revisar las actuales leyes sobre armas, que ya son bastante estrictas.

El primer ministro Anutin Charnvirakul anunció que impulsaría una nueva ley para imponer restricciones a los ciudadanos que porten armas de fuego.

“La nueva ley solo permitirá que los funcionarios públicos en servicio porten armas”, dijo Anutin.

No diom más detalles sobre la legislación propuesta, como si contempla endurecer más los requisitos para la tenencia de armas.

Jonathan Head – reporta desde Bangkok

El tiroteo se prolongó durante aproximadamente una hora antes de que el agresor, un estudiante de 14 años, aparentemente se disparara a sí mismo.

El novio de una de las profesoras que murió está profundamente afectado. “Esto no debería haber pasado”, dijo a los periodistas mientras intentaba contener las lágrimas.

La Escuela Debsirin Nonthaburi está ubicada en una gran zona urbana con áreas residenciales y comerciales al norte de Bangkok. Muchas personas se trasladan diariamente desde allí hacia la capital, y se trata de una escuela muy conocida en el país, por lo que este incidente tendrá un impacto muy profundo en la comunidad.

Este es el segundo tiroteo escolar registrado en Tailandia este año. En febrero, el director de una escuela y una estudiante fueron asesinados por un atacante armado de 18 años durante una toma de rehenes en una escuela del sur del país.

En octubre de 2022, un hombre de 34 años de la provincia oriental de Nong Bua Lamphu mató a 37 personas, la mayoría de ellas niños en edad preescolar.

El verdadero problema aquí es que, aunque existen restricciones para la posesión de armas en Tailandia, las personas aún pueden conseguirlas, ya sea legal o ilegalmente, con relativa facilidad. Tailandia tiene una de las tasas más altas de posesión de armas del Sudeste Asiático.

Anteriormente se habían planteado preguntas sobre el control de armas y no está claro si las autoridades han tomado medidas significativas para frenar la violencia armada.

BBC

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