“Un ángel a mi lado”: Miley Cyrus rinde un sentido homenaje a su madrina Dolly Parton

En las últimas horas se han multiplicado los homenajes a Dolly Parton, la mítica cantante estadounidense de country que falleció este martes a los 80 años.

Uno de los más emotivos fue el de la cantante y actriz Miley Cyrus, quien escribió un mensaje a su madrina, la “Tía Dolly”, describiéndola como “un ángel a mi lado”.

“Siempre la amaré y quiero que se sienta orgullosa”, escribió en Instagram.

Parton, nacida en Tennessee en 1946, falleció tras “una breve lucha contra el cáncer”, según informó su equipo en un comunicado.

A lo largo de más de seis décadas de carrera logró fama mundial gracias a canciones icónicas como Jolene, 9 to 5 y I Will Always Love You.

También fue filántropa, contribuyendo a la financiación de una de las primeras vacunas contra la covid e invirtiendo millones de dólares en mejorar la alfabetización infantil.

El homenaje de Miley Cyrus

El padre de Miley Cyrus, el también cantante Billy Ray Cyrus, se hizo amigo íntimo de Dolly Parton después de que ambos salieran de gira juntos a principios de los años 90.

Esa amistad hizo que Billy Ray hiciera a Parton madrina de su hija Miley, nacida en 1992.

Ambas tuvieron una relación muy cercana a lo largo de los años, apareciendo Parton en varios episodios de la serie Hannah Montana, con la que Miley Cyrus alcanzó fama mundial.

Madrina y ahijada compartieron escenario en numerosas ocasiones y Cyrus interpretó con éxito el tema de Parton Jolene.

Este martes Miley Cyrus publicó un sentido homenaje a su madrina en su cuenta de Instagram.

“La sensación de perder a mi tía Dolly es algo que trasciende lo que resulta apropiado compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y allí permanecerán: tras bambalinas, más allá del glamour y en lo profundo de nuestros corazones”, escribió Cyrus.

“Lo que SÉ es que Dolly querría que viviera este sentimiento, que compusiera una canción al respecto y que luego siguiera adelante con fortaleza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones giró en torno a la música y la metamorfosis”.

“Siempre la amaré y querré que se sienta orgullosa de mí. Mi corazón se rompe por el mundo, así como por su familia y amigos, que la extrañarán profundamente. Compartimos el dolor de esta pérdida y la veremos reflejada en todas las cosas más hermosas”, expresó.

Por su parte, Billy Ray Cyrus recordó a la ícono de la música country como alguien que “formaba parte de nuestras vidas, en nuestros televisores, en nuestras salas de estar”.

“Tengo tantos momentos y recuerdos con Dolly que es difícil saber por dónde empezar”, dijo. “Como cualquier niño pequeño, crecí admirando a Dolly Parton”.

Recordó una ocasión en la que tuvo que disculparse con Parton por rumores de la prensa sensacionalista que afirmaban que mantenían una relación amorosa.

“Como buena Dolly, me miró, me guiñó un ojo y dijo: ‘Cariño, ¡esta basura vende discos!'”

Getty Images Dolly Parton y Miley Cyrus actuaron en la 61ª edición de los Premios Grammy en 2019.

Problemas de salud

Parton había estado lidiando con problemas de salud recientemente, lo que llevó a la superestrella a cancelar una esperada residencia en Las Vegas que debía comenzar el próximo mes.

En aquel momento, mencionó que padecía cálculos renales desde hacía mucho tiempo y dijo que había estado “respondiendo muy bien a los medicamentos y tratamientos” y que estaba “mejorando cada día”.

Al más puro estilo de Dolly, bromeó diciendo que no podía “marearse cargando banjos, guitarras y demás con tacones de cinco pulgadas, y ya saben que los voy a llevar puestos”.

Parton falleció casi 18 meses después del fallecimiento de su esposo, Carl Dean. Estuvieron casados durante casi seis décadas, pero él era muy reservado y rara vez se le veía con ella en público. No tuvieron hijos.

La cantante falleció en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram de Nashville “rodeada de sus seres queridos”, según informó su portavoz.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.