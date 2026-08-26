Un deslave en la frontera entre Nepal y Tíbet deja al menos 31 fallecidos y centenares de desaparecidos, entre ellos 291 turistas extranjeros

Al menos 31 fallecidos y unos 400 desaparecidos, entre ellos 291 turistas extranjeros, ha dejado una repentina inundación que golpeó a Nepal y al territorio fronterizo de Tíbet a primera hora de este miércoles.

La información la suministró la policía, que cual indicó que las víctimas se registraron en los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha, al norte y oeste de Katmandú, la capital de Nepal.

Por su parte, otros funcionarios locales que hablaron a la BBC advirtieron que el balance de víctimas puede ser superior, pues la magnitud de los daños “ha superado todo lo imaginable”.

Desde la Junta Nacional de Turismo de Nepal informaron que la mayoría de los desaparecidos se encontraba en las inmediaciones de Kailash Mansarovar, un monte de la cordillera del Himalaya ubicado en el Tíbet, territorio controlado por China, que es considerado sagrado por hindúes, budistas y otras confesiones religiosas, y donde esta semana está prevista la celebración de un festival.

“La cifra se está actualizando a medida que siguen llegando informes de los operadores turísticos que organizan viajes al Tíbet y participan en las operaciones de rescate”, afirmó Hikmat Singh Ayer, director ejecutivo interino de la junta.

Hasta ahora, las autoridades han reportado que entre los desaparecidos se encuentran más de 100 indios, 17 malayos, 12 británicos, ocho surcoreanos, cuatro sudafricanos y ciudadanos de Estados Unidos, Australia y Países Bajos.

El ejército nepalí, entretanto, informó que ha rescatado a 88 personas mediante el uso de helicópteros en distintas zonas del país.

“Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables”, afirmó Rajaram Basnet, portavoz del ejército, a la agencia Efe.

Desde China, los reportes también son alarmantes.

La televisora estatal CCTV reportó “numerosas víctimas” a causa de un deslizamiento de tierra en un centro comercial situado en el lado tibetano de la frontera común, mientras que el presidente Xi Jinping instó a que se lleven a cabo operaciones de búsqueda “sin cuartel” para localizar a los desaparecidos.

El gobierno chino ha ordenado el envío de equipos de rescate al Tíbet, que está bajo su control, para llevar a cabo misiones de búsqueda y salvamento.

Prakash MATHEMA / AFP via Getty Images La riada arrasó con viviendas, escuelas, carreteras e incluso una central hidroeléctrica en construcción.

Lo que se sabe

La enorme riada ha arrastrado pueblos, mercados, carreteras e incluso una central hidroeléctrica en construcción en el distrito de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet y uno de los más golpeados.

Las primeras informaciones sugieren que la catástrofe no fue causada por una tormenta ni por ningún fenómeno similar, sino por un terremoto.

Según informó el ministro nepalí de Exteriores, Shishir Khanal, el sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que taponó el cauce del río Bhote Koshi y desencadenó su desbordamiento.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a personas huyendo de la riada, mientras que en otros se ve como una ola de lodo y fango cubre un puesto de control chino.

Pero las autoridades no solo ignoran el paradero de cientos de peregrinos y turistas extranjeros, sino también el de unos 60 empleados del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, de 20 MW, en construcción, reportaron los medios estatales nepalíes.

“El proyecto estaba llevando a cabo trabajos de construcción de un túnel”, indicó la agencia.

“Las inundaciones causaron graves daños al proyecto”, se lee en el reporte.

El norteño distrito de Rasuwa alberga varios proyectos hidroeléctricos que buscan aprovechar la fuerza de sus caudalosos ríos para producir energía eléctrica.

El suceso es la catástrofe más devastadora que ha sufrido Nepal desde el terremoto de 2015, que se cobró casi 9.000 vidas, reportó Phanindra Dahal, del servicio nepalí de la BBC.