Un ejecutivo de The New York Times es asesinado a tiros presuntamente por sus suegros

Un ejecutivo del diario estadounidense The New York Times fue asesinado a tiros en California, presuntamente por los padres de su esposa, quienes han sido arrestados bajo sospecha del homicidio.

Jonathan McKinsey, de 40 años, director de un área sobre videojuegos del periódico, fue encontrado el sábado con múltiples heridas de bala en un estacionamiento de Dublin, 56 kilómetros al oeste de San Francisco, informó la policía.

Shouyong Zhang y Shili Chen, sus suegros, ambos de 77 años, fueron detenidos por el caso y se enfrentan a múltiples cargos, incluido el de homicidio en primer grado.

Están citados a comparecer en una audiencia de un tribunal el miércoles para responder formalmente a los cargos.

The New York Times confirmó la muerte de McKinsey.

Su cuerpo fue hallado a las 15:00 (23:00 GMT) del sábado en las inmediaciones de un recinto deportivo de Dublin.

Testigos declararon a la cadena KGO-TV de San Francisco que oyeron una ráfaga de disparos antes de encontrar a la víctima.

“Vi al hombre caer al suelo: con la cabeza y el pecho ensangrentados”, le dijo Assad Razawi a la emisora local.

Su hija añadió que su padre vio a la pareja “caminando juntos y luego alejándose tranquilamente del lugar del tiroteo”.

Shouyong Zhang y Shili Chen fueron arrestados minutos después por un policía que pasaba por el lugar. Según otro testigo, la pareja permaneció en la zona tras el ataque.

McKinsey fue declarado muerto en el lugar de los hechos. La policía no ha revelado ningún móvil para su asesinato.

La pareja de ancianos ahora se encuentra detenida en la cárcel de Santa Rita, California.

También se enfrentan a cargos de conspiración para cometer delitos graves, disparo intencional de arma de fuego por negligencia grave y poner en peligro a un menor.

Los registros judiciales del condado de Alameda, informó The New York Times, muestran que la esposa de McKinsey, Candice Jang, presentó una solicitud de orden de restricción temporal alegando violencia doméstica en octubre de 2025.

También solicitó una orden de protección contra él para sus tres hijos y su madre.

A su vez, en diciembre pasado, McKinsey solicitó una orden de alejamiento temporal contra su esposa, alegando violencia doméstica. También había solicitado el divorcio.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.