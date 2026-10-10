Un hombre muere tras ser atacado por un tigre en un parque de vida silvestre

Un hombre murió este sábado tras ser atacado por un tigre en el parque de vida silvestre de Yorkshire, Reino Unido, informó la policía.

La policía de South Yorkshire dijo que recibió una llamada a las 13:35 hora local (12:35 GMT) alertando sobre un hombre que había entrado en el recinto de los tigres de la atracción, ubicado a 280 kilómetros al norte de Londres.

El tigre atacó al hombre, quien falleció en el lugar, según la policía.

Su familia había sido informada y estaba recibiendo apoyo de los agentes, añadió el comunicado.

“Lamentamos profundamente el trágico incidente ocurrido hoy. Nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame están con la familia y los seres queridos de la persona que ha perdido la vida”, declaró un portavoz del parque.

“Estamos colaborando estrechamente con la policía y las autoridades pertinentes, y pedimos que se respete la privacidad de los afectados en estos momentos tan difíciles. El parque permanecerá cerrado mañana”, añadió.

La policía informó que el tigre resultó ileso, permaneció en su recinto tras el incidente y no hubo ningún riesgo para el público en general.

El parque fue evacuado y los agentes permanecieron en el lugar.

La policía añadió: “Somos conscientes de los videos que circulan por internet y pedimos a la gente que no comparta estas imágenes”.

Anteriormente, en un comunicado publicado en su sitio web, el parque indicó que sus procedimientos de respuesta ante emergencias se habían “activado de inmediato” y que estaba “trabajando estrechamente con las autoridades para determinar exactamente qué sucedió”.

PA Media El parque de vida silvestre de Yorkshire permanecerá cerrado durante el resto del fin de semana, informó su dirección.

Karmelle Pelham, de 39 años, estaba disfrutando de un día en familia cuando el personal del parque les informó de que el lugar estaba siendo evacuado.

Dijo haber oído lo que parecían ser “disparos” y que una ambulancia aérea había sobrevolado la zona.

“Había una gran lona negra cubriendo el recinto de los tigres”, describió Pelham.

La mujer elogió al personal del parque por cómo manejaron el incidente, y señaló que había estado “muy, muy bien organizado”.

El parque de vida silvestre de Yorkshire abrió sus puertas en 2009, y su área “Tierra de los Tigres” abrió en 2011.

La reserva, construida expresamente para este fin y con una extensión de dos acres (unos 8.000 metros cuadrados), alberga tigres siberianos, una subespecie en peligro de extinción de la que quedan alrededor de 500 ejemplares en estado salvaje.

Las fotos del recinto que aparecen en la página web del parque muestran una pasarela elevada para los visitantes y una valla sobre la sección donde los tigres pueden deambular.

Reporte adicional de James Kelly

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.