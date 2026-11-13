Un inflexible Putin eleva sus exigencias para alcanzar la paz con Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirma que desea una “paz eterna” en Ucrania.

Es el mismo presidente ruso que ordenó la invasión a gran escala del país vecino hace casi cinco años y que sigue rechazando la idea de un alto el fuego integral.

¿Y cuál es, según Moscú, un requisito previo para la paz?

Tras mantener conversaciones con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, el Kremlin dejó claro que quiere “una nueva arquitectura a largo plazo de seguridad indivisible y paz”.

Traducido del lenguaje del Kremlin, esto significa que Moscú quiere modificar el sistema de seguridad de Europa de manera que beneficie a Rusia.

Lo que Rusia propone podría suponer el mayor cambio en los mecanismos de seguridad europeos desde el fin de la Guerra Fría.

Las exigencias de Moscú

El Kremlin ha vuelto a poner sobre la mesa los controvertidos “proyectos de acuerdo” con Estados Unidos y la OTAN que propuso en diciembre de 2021.

Estos habrían frenado la expansión de la Alianza hacia el este al ofrecer a Moscú garantías firmes de que, por ejemplo, Ucrania y Georgia nunca podrían unirse a ella.

También habrían supuesto la retirada de la infraestructura militar de la OTAN de los países de Europa central y oriental que se incorporaron a la Alianza tras la disolución de la Unión Soviética.

Los líderes occidentales rechazaron esas exigencias y las calificaron como un ultimátum inaceptable de Rusia.

Dos meses después, Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania.

Reuters El presidente ruso, Vladimir Putin, preside una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de Rusia en Moscú este jueves.

Aquellos “proyectos de acuerdo” quedaron archivados. Ahora, el Kremlin los ha rescatado del archivo geopolítico y vuelve a referirse a ellos.

Es más, Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin, ha sugerido que Moscú está a punto de “añadir ciertas consideraciones nuevas” a su lista de exigencias, a la luz de los esfuerzos de Occidente “por infligir una derrota estratégica a Rusia”.

Esto no significa, por supuesto, que los gobiernos occidentales vayan a aceptarlas.

Sin embargo, desde esa perspectiva, el hecho de que la seguridad europea figure ahora en las conversaciones sobre Ucrania ya se considera una victoria para Moscú.

“En diciembre de 2021, Rusia propuso activamente que la OTAN replanteara el sistema de seguridad en Europa”, escribió el periódico Komsomolskaya Pravda a principios de esta semana. “Nuestras propuestas fueron recibidas casi con burlas”, evaluó.

El diario planteó que “tras haber logrado una primera victoria al obligar a Occidente a reflexionar sobre la seguridad, nuestros diplomáticos necesitan una segunda, que sería conseguir que Occidente preste atención a las preocupaciones de Rusia sobre la ampliación de la OTAN”.

Según la máxima representante diplomática de la UE, Kaja Kallas, la exigencia rusa de una nueva arquitectura de seguridad europea es una “trampa” diseñada para “desviar la atención de un alto el fuego”.

“El orden de las conversaciones entre Ucrania y Rusia es importante”, escribió Kallas en redes sociales.

Alegó que “la prioridad debe ser lograr un alto el fuego, seguido de un acuerdo de paz. Solo entonces podrá hablarse de una arquitectura de seguridad más amplia para Europa”.

Putin y el papel de Europa

El problema de Europa es que, en este momento, no está sentada a la mesa.

Moscú no ha mostrado ningún interés en ofrecerle un asiento y ha criticado duramente a los líderes europeos por su apoyo militar a Kyiv y su postura inflexible frente a Rusia.

En las conversaciones de paz celebradas esta semana en Abu Dabi participaron Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

Tras sus conversaciones en Moscú, Witkoff indicó que Putin había aceptado que representantes europeos se sumaran a la próxima ronda de conversaciones de paz sobre Ucrania.

Sin embargo, el viernes el Kremlin señaló que aún no se había tomado una decisión definitiva sobre la participación europea.

“Una vez que comprendamos sus verdaderas intenciones y su disposición a facilitar el proceso de paz, será posible tomar una decisión sobre un diálogo más amplio en torno a Ucrania”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

¿Y qué hay de Putin?

En sus conversaciones con Witkoff y Kushner, se mostró firme y seguro de sí mismo.

Se entiende por qué.

Los estadounidenses llaman a su puerta en busca de un acuerdo y los europeos contemplan la posibilidad de establecer contacto con él. El mes pasado, los líderes de Noruega y Finlandia tomaron la iniciativa y lo llamaron.

Además, la próxima semana Putin podría reunirse por separado con Donald Trump y Xi Jinping en Shenzhen (China), en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Los medios rusos ya los comparan con los “Tres Grandes” —Stalin, Roosevelt y Churchill— que se reunieron en 1945 para reorganizar la Europa de la posguerra.

Y, sin embargo, tras casi cinco años de guerra, Rusia ha sufrido enormes pérdidas en el campo de batalla.

La economía rusa está sometida a una presión cada vez mayor.

Las refinerías de petróleo rusas siguen siendo blanco de ataques con drones ucranianos, lo que aviva el temor a que vuelva a escasear el combustible.

Pero, hasta ahora, nada de esto ha persuadido al líder del Kremlin de poner fin a los combates.

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