“Un juez me ordenó por Zoom someterme a una cesárea mientras estaba pariendo en el hospital”

Cherise Gordon-Doyley llevaba nueve horas de trabajo de parto en un hospital de la ciudad de Jacksonville, en Florida, cuando un grupo de entre cuatro y cinco personas entró a su habitación. Un guardia armado se quedó custodiando la puerta.

La cubrieron rápidamente con una sábana y pusieron una tablet frente a ella.

En la pantalla, Cherise pudo ver los rostros de ocho personas, entre las que estaban abogados, asesores médicos y el juez del cuarto distrito judicial de Florida, Michael Khalil. Fue él quien explicó el procedimiento jurídico que acababa de comenzar.

“No he oído evidencia ni testimonio pero, basándose en la situación médica que está plasmada en la solicitud, la fiscalía está solicitando una cesárea de emergencia”, dijo el magistrado.

Era septiembre de 2024 y Cherise estaba a punto de dar a luz a su cuarta hija.

“Yo tenía a dos de mis hijos en la habitación, de 4 y 6 años. Estaba mi doula y mi hermana, y todos estábamos asustados. Nadie sabía lo que estaba pasando”, le cuenta a BBC Mundo.

Lo que luego comprenderían era que el personal médico del hospital había contactado a la fiscalía estatal. Consideraba que Cherise debía someterse a una cesárea para reducir riesgos y complicaciones que pudieran afectar su vida o la de su bebé.

Pero habiéndose sometido a tres cesáreas en el pasado, todas con complicaciones y largos periodos de hospitalización, Cherise había sido clara desde el principio de su embarazo en su intención de tener un parto vaginal.

Estaba informada de los riesgos y beneficios, y dice que entendía bien todas las consecuencias.

Sin representante legal que la acompañara, Cherise recurrió a sus 8 años de experiencia como doula de parto y a sus 2 años de estudios como partera para argumentar ante el juez desde la cama del hospital que, en su opinión, los riesgos de un parto vaginal después de una cesárea (conocido como PVDC) eran menores que los de tener otra cesárea más.

A pesar de su oposición, horas después Cherise sería sometida a una cuarta cesárea, echando por la borda, según ella, meses de esfuerzos para tener un parto bajo sus propias condiciones.

Este caso llamó la atención de los medios y la opinión pública por las imágenes que dejó: las de una mujer en pleno trabajo de parto intentando defenderse frente a un grupo de abogados y médicos.

Cesáreas problemáticas

La cesárea es uno de los procedimientos quirúrgicos abdominales más antiguos de la humanidad. Sin embargo, durante siglos solo se reservaba para casos de extremo peligro porque casi que garantizaba la muerte de la madre.

Con los avances de la medicina, a partir del siglo XVII la cesárea empezó a dejar de ser un procedimiento mortal.

Hoy, en un país como EE.UU., uno de cada tres bebés nace por cesárea, según datos de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).

Y aunque la tasa de mortalidad en EE.UU. se encuentra en unas 13 por cada 100.000 cesáreas, resulta imposible eliminar todos los riesgos.

Cherise lo sabe bien: con sus tres primeras cesáreas experimentó todo tipo de complicaciones.

“Tuve recuperaciones muy difíciles”, le cuenta a BBC Mundo.

“Me tuvieron que hospitalizar nuevamente después de cada una de las cesáreas que había tenido hasta ese punto. Me tuve que alejar durante periodos de dos o tres semanas de mis bebés. Tuve que recibir transfusiones de sangre”, ejemplifica.

Getty Images Se estima que actualmente uno de cada tres bebés en EE.UU. nace por cesárea.

Fue por eso que tomó la decisión de que su cuarto parto fuera natural.

“Siempre existen riesgos al dar a luz, ya sea mediante parto vaginal o cesárea”, dice Cherise. “Pero yo tuve en cuenta los riesgos y beneficios de cada procedimiento a la hora de decidir, junto con mi equipo médico, intentar tener un PVDC”.

Luis Martín Rodríguez Ortegón es un ginecólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes que no está relacionado con el caso de Cherise.

Según le explica a BBC Mundo, los riesgos de una ruptura uterina aumentan con cada cesárea y por eso los médicos no recomendarían un parto vaginal después de tres cesáreas previas.

Una ruptura uterina durante un parto natural puede generar complicaciones que pueden poner en riesgo tanto la vida de la madre como la del feto, dice Rodríguez, quien agrega que en muchas ocasiones esto termina con una histerectomía completa, o sea, en remover el útero en su totalidad.

“Se ha estimado que con una sola cesárea previa, el riesgo de ruptura está por debajo del 1%; con dos cesáreas previas, ese riesgo sube entre el 2% y 3%, y con tres cesáreas previas, la información no es tan concreta, pero algunos hablan inclusive de hasta un 10% de posibilidad de ruptura, aunque en otros estudios se habla de un poco más, un poco menos”, dice.

El Servicio Nacional de Salud de Northern Lincolnshire y Goole en Reino Unido, por ejemplo, tiene una guía donde afirma que “existen muy pocas situaciones en las que no sea recomendable un parto vaginal”, enumerando cuatro razones. La primera es tener “tres o más cesáreas previas”.

Cherise Gordon “Sinceramente, temía no sobrevivir al quirófano, fue realmente difícil de sobrellevar”, dice Cherise.

Cherise asegura que lo comprendía.

“El principal factor de riesgo es una ruptura de útero, pero a mi entender, la probabilidad de que esto pasara era bastante baja”, explica.

“De la misma manera, a mi entender, con la cesárea los riesgos asociados a una nueva cirugía —incluyendo complicaciones graves, ya fueran permanentes o potencialmente mortales— eran muy elevados”, agrega.

El día del parto

De acuerdo con el doctor Rodríguez, en el caso de pacientes como Cherise, que se han enfrentado en el pasado a diversas dificultades con las cesáreas, es importante brindar un acompañamiento especial para mitigar el miedo a que la experiencia de una nueva cirugía vaya a ser igual de compleja a las anteriores.

Cherise, no obstante, cuenta que durante los meses de embarazo compartió su decisión de tener un parto natural con el equipo obstétrico del hospital de la Universidad de Florida en Jacksonville (UF Health). Ella asegura que no se opusieron a la idea.

“Era el mismo hospital en el que tuve mi cuidado prenatal. Entré a parir pensando que todos teníamos la misma idea”, cuenta.

Cherise asegura que el día del parto el equipo médico la presionó para que se sometiera una cesárea, a pesar de que ella les explicó la decisión que había tomado y que tanto ella como la bebé estaban bien.

Es así que, tras nueve horas de trabajo de parto, llegó el inesperado momento de la videollamada.

“¿Hay un juez de verdad ahí?”, se le oye decir a Cherise al principio de la grabación de la audiencia a través de Zoom.

“Sí, sí, te dije que no estaba siendo hiperbólica”, le contesta una de las enfermeras mientras la prepara para presentarse ante la cámara.

“Esto es lo más loco que he visto”, responde Cherise.

En la audiencia, varios expertos médicos hablando en nombre del hospital argumentaron que, por la historia clínica de Cherise, era poco probable que un parto natural fuera exitoso y que existía el riesgo de una ruptura uterina.

Además, explicaron que el corazón de la bebé mostraba “señales de dificultades”, por lo que el personal médico en la llamada sugería que era mejor “evitar una emergencia” y proceder con la cesárea.

Tras casi tres horas de conversación en medio de contracciones, Cherise logró convencer al juez de que el riesgo no era el suficiente como para requerir una cesárea de emergencia como argumentaba el hospital.

“Tuve que recurrir a todos los conocimientos de mi experiencia como doula y de mis dos años estudiando para ser partera para poder navegar los argumentos que presentaron ante la corte”, explica Cherise.

“Lo que realmente da miedo de todo esto es que una mujer promedio que se vea en una situación así no contará con las herramientas ni los conocimientos necesarios para defender su caso como yo lo hice”, agrega.

A pesar de todo, el juez dictaminó que, si la situación llegaba a representar un riesgo, ya fuera para ella o para el bebé, el hospital podría contar con una orden judicial para proceder con la cesárea.

“Cosa que también es una locura, sobre todo porque yo ya había manifestado que si surgía una emergencia o si la bebé o yo corríamos algún peligro o estábamos en situación de riesgo, aceptaría la cesárea. Por lo que pensé que la orden judicial era totalmente innecesaria”.

Al finalizar la audiencia, extenuada, Cherise trató de descansar.

Getty Images A pesar de los avances médicos, una cesárea siempre conlleva riesgos.

Cesárea de emergencia

Cherise cuenta que, hacia las 3 de la mañana, la despertaron para advertirle que el ritmo cardiaco de la bebé estaba bajo.

Según el doctor Rodríguez, este es uno de los principales factores a tener en cuenta a la hora de determinar si un parto vaginal como el de Cherise está presentando complicaciones.

“Me dijeron: ‘A esto es a lo que se estaba refiriendo el juez, tenemos que hacer una cesárea’. Lo siguiente que supe fue que estaban trasladándome en la camilla a la sala de operación”, narra la mujer.

“Yo estaba aturdida porque había estado durmiendo al menos unas dos horas, así que no tuve mucha oportunidad de oponerme a lo que me estaban diciendo”.

Según Cherise, durante la cesárea estuvo acompañada por su hermana y se mantuvo despierta todo el tiempo.

“Sinceramente, temía no sobrevivir al quirófano, fue realmente difícil de sobrellevar”, dice.

A la bebé se la llevaron a la unidad de cuidados intensivos para neonatos y Cherise tuvo que someterse a una segunda audiencia con el juez a las 8 de la mañana.

A través de un comunicado enviado a BBC Mundo, la fiscalía del cuarto circuito de Florida, correspondiente a Jacksonville, explicó que “UF Health le notificó a la fiscalía estatal que una bebé a término, de 41 semanas de gestación, corría un grave riesgo de muerte si no recibía intervención médica. La madre se negaba a recibir dicha atención”.

“En cumplimiento de nuestra obligación legal, presentamos el caso ante el Tribunal de Circuito, el cual celebró una audiencia probatoria. Tras escuchar a la madre y a los profesionales médicos, el Tribunal determinó que era necesaria una cesárea para proteger la vida de la bebé y la salud de la madre”.

“La fiscalía estatal no toma decisiones médicas; nos aseguramos de presentar los hechos ante el Tribunal para que un juez pudiera tomar una decisión conforme a la ley”, detallaron.

BBC Mundo también intentó contactar al hospital de la Universidad de Florida en Jacksonville, el cual dijo no poder compartir información del caso pues tenían que “proteger la confidencialidad del paciente”.

Dos de los médicos que estuvieron en la llamada con Cherise tampoco habían respondido a solicitudes de entrevista al momento de publicación de este artículo.

Cherise Gordon-Doyley Cherise tuvo que defenderse durante casi tres horas en la audiencia.

Diferente en cada estado

Amy Yurkanin, periodista del portal independiente ProPublica, le explica a BBC Mundo que es la legislación de cada uno de los estados de EE.UU. la que define cuánto poder de decisión mantiene una madre a la hora del parto.

“Si miras la situación en todo el país, verás que algunos estados han dictaminado que, en realidad, no pueden intervenir en las decisiones médicas de una mujer embarazada”, dice.

“Por otro lado, en otros lugares se ha establecido que sí es posible —en determinados casos— que un juez intervenga y anule, básicamente, las decisiones de la mujer”.

“En Florida, de hecho, ha habido varios casos relacionados precisamente con esta cuestión y los tribunales estatales han ratificado en repetidas ocasiones que, bajo ciertas circunstancias, un juez puede intervenir y tomar decisiones sobre la atención médica de una mujer que difieren de las que ella misma habría elegido”, señala la periodista.

Yurkanin explicó que, aunque casos como el de Cherise son raros, sí se presentan en estados como Florida. Ella misma escribió sobre otra mujer que había pasado por una situación parecida.

Lo que sigue

Cherise Gordon-Doyley Cherise hoy está buscando seguir adelante con su vida pero dice que el trauma de ese día la sigue todavía.

Dos años después de su experiencia en el hospital, Cherise todavía tiene sentimientos encontrados: “No sé cómo me siento: estoy molesta, estoy triste, me duele que me hayan tratado así y es muy difícil para mí seguir adelante porque esta fue una experiencia que me cambió la vida”.

Cherise presentó una demanda contra UF Health argumentando, entre otras cosas, que los representantes médicos del hospital le habían negado acceso a un representante legal durante las audiencias y habían exagerado el riesgo para la bebé para llevar a cabo la cesárea.

“Incluso con el cumpleaños de la bebé, ya no es solo un cumpleaños. Es un aniversario de trauma. No puedo sentirme emocionada por el cumpleaños de mi bebé porque, al mismo tiempo, estoy reviviendo uno de los momentos más traumáticos de la vida con esta cesárea ordenada por un juez”.

Cherise quiso compartir con otras mujeres su visión.

“Siempre debes tener voz y voto en tu atención médica y en lo que te sucede a ti y a tu bebé. Está bien alzar la voz y defender tus propios intereses. De hecho, siempre digo que hay que defenderse a una misma como si la vida dependiera de ello, porque es exactamente así, ¿no es cierto?”.