Polonia informó que un misil de crucero ruso figuraba entre los tres objetos que violaron su espacio aéreo a primera hora del viernes, y el primer ministro Donald Tusk declaró que no parecía tratarse de un accidente, ya que se estaban llevando a cabo ejercicios militares en la región.

Nadie resultó herido y no se han reportado daños, pero Varsovia calificó el incidente de “provocación” por parte de Moscú.

Rusia no ha hecho comentarios sobre las violaciones, que tuvieron lugar durante uno de sus mayores ataques aéreos contra Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022.

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, declaró que el misil Kh-101 impactó en una zona rural de Nowy Lipowiec, en el sureste del país, a unos 50 km de la frontera con Ucrania.

El misil de crucero, diseñado para alcanzar objetivos de precisión, impactó alrededor de las 06:30 am (5:30 GMT).

El momento del impacto fue captado por una cámara en una granja, y las autoridades aclararon posteriormente que no había riesgo para los residentes.

Otro misil cayó cerca de Rudnik nad Sanem, al oeste de Nowy Lipowiec, y un dron propulsado a reacción se estrelló al sur, cerca de Mołodycz, según Kosiniak-Kamysz.

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“Provocación”

Kosiniak-Kamysz calificó la incursión en el espacio aéreo polaco de “provocación” por parte de Rusia y dijo que solicitaría apoyo adicional a la OTAN.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, condenó las “graves violaciones del espacio aéreo polaco” y afirmó que se habían desplegado aviones de la OTAN en respuesta. “Este incidente es claramente peligroso, consecuencia de la guerra que Rusia libra contra Ucrania”, declaró Rutte, quien tenía previsto visitar Varsovia el sábado.

En el sureste de Polonia se están llevando a cabo ejercicios militares liderados por Reino Unido y Francia, denominados Koalicja 2026, en los que participan 11 naciones que forman parte de la coalición de países occidentales que se preparan para colaborar ante un posible acuerdo de paz en Ucrania.

“No es casualidad que estos objetos hayan caído cerca del lugar donde se están llevando a cabo maniobras militares por parte de una ‘coalición de los dispuestos’ apoyada por tropas polacas en Nowa Dęba”, dijo Tusk a los periodistas el viernes.

Horas más tarde, cinco ministros de defensa de la coalición —de Reino Unido, Francia, Polonia, Estonia y Lituania— visitaron el campo de entrenamiento militar donde se estaba llevando a cabo los ejercicios.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, declaró a la prensa que lo ocurrido anteriormente era “otro ejemplo más de la provocación rusa, diseñada para dividir a Europa y disuadir a los aliados de Ucrania de apoyar su lucha por la libertad y la democracia”.

En Bruselas, el primer ministro británico, Andy Burnham, declaró que el incidente del misil era “totalmente inaceptable”.

Omar Marques/Getty Images El secretario de Defensa de Reino Unido visitó el lugar donde se desarrolló la operación Koalicja junto con otros cuatro colegas europeos.

Otros incidentes

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, expresó su “firme solidaridad” con el pueblo polaco y afirmó que Rusia debía sentarse a la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra.

Las violaciones del espacio aéreo polaco se produjeron un día después de que 40 países participaran en una cumbre de la “coalición de los dispuestos” en Berlín, donde los aliados prometieron seguir apoyando a Kiyv, y el canciller Friedrich Merz dijo que las conversaciones de paz con Rusia deberían tener lugar pronto en territorio neutral.

Al menos ocho personas murieron el viernes cuando misiles y drones rusos atacaron tres puentes de Kiyv sobre el río Dniéper y una estación en Leópolis, días después de que el presidente ruso Vladimir Putin amenazara con una represalia “dolorosa” por los repetidos ataques contra el puente ruso que cruza el estrecho de Kerch hacia la Crimea ocupada.

Esta no es la primera vez que la guerra en Ucrania se extiende a Polonia. En julio, un misil de crucero también cayó en ese país, dejando un cráter de 10 metros. Ese incidente tuvo lugar durante un ataque a la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania.

En Polonia, las bajas han sido escasas, mientras que Ucrania sufre ataques mortales a diario. Sin embargo, en noviembre de 2022, dos agricultores polacos murieron a causa de un proyectil, que se cree que era un misil antiaéreo ucraniano lanzado en respuesta a un ataque ruso.

Las autoridades moldavas declararon el viernes que su espacio aéreo también había sido violado ese mismo día, cuando un dron entró brevemente en su territorio durante los ataques rusos contra Ucrania.

El Ministerio de Defensa moldavo ha registrado 118 violaciones de este tipo desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.