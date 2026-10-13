Un muerto y varios heridos tras un accidente en una montaña rusa de un parque Six Flags en EE.UU.

Una hombre murió y varias resultaron heridas tras un incidente en una montaña rusa en un parque de atracciones en el estado de Georgia, EE.UU.

El Departamento de Policía del Condado de Cobb está investigando el fallecimiento, ocurrido en el parque Six Flags Over Georgia, a unos 24 kilómetros de Atlanta, según confirmó un oficial.

La policía no especificó en qué atracción fue el accidente, pero las imágenes aéreas captadas por helicópteros de noticias mostraron que la montaña rusa Goliath se detuvo a mitad de camino, y que los trabajadores ayudaban a bajar a los pasajeros.

Testigos dijeron a los medios locales que vieron a un hombre salir expulsado de la atracción, detalles que la BBC no ha logrado verificar de forma independiente.

Six Flags dijo que estaba “profundamente consternado” por el incidente y anunció el cierre temporal, por precaución, de nueve atracciones en seis de sus parques de Estados Unidos y Canadá.

Lisa Cupid, presidenta de la Junta de Comisionados del condado de Cobb, dijo que un grupo de detectives “están investigando las circunstancias que rodearon el incidente”.

El hombre fallecido fue identificado como Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, informó el Departamento de Policía a la BBC.

Aún no se han divulgado detalles sobre cómo murió ni sobre cómo resultaron heridos las demás personas. La BBC se ha puesto en contacto con la policía y los servicios de bomberos locales, así como con responsables del parque.

El medio local 11Alive citó a un testigo que afirmó que Kariem se soltó de su asiento, y golpeó a algunos de los demás pasajeros antes de caer sobre el techo de otra atracción.

El testigo añadió que el incidente quedó registrado en las fotografías de recuerdo que se toman automáticamente durante el recorrido de la montaña rusa.

Una pareja que también estaba en la atracción le dijo al medio local que el hombre cayó de la montaña rusa y se golpeó con ella. Ambos aseguraron que los trabajadores del parque habían revisado sus arneses de seguridad antes de que la atracción se pusiera en marcha.

“Lo estábamos pasando muy bien y, de repente, empezamos a gritar: ‘¡Dios mío, qué está pasando!'”, relató la mujer.

Otra testigo relató a CNN que estaba haciendo la fila para subir a Goliath cuando el carrito de la montaña regresó y vio un asiento vacío, con la barra de seguridad desbloqueada, y a una joven cubierta de sangre.

La mujer describió que un hombre estaba “enloquecido gritando que alguien se había caído”.

Fuerte presencia en EE.UU., Canadá y México

Six Flags Over Georgia expresó sus “condolencias y pensamientos están con la familia, los amigos y los seres queridos del visitante”.

Un portavoz del parque declaró que su equipo y las autoridades locales habían respondido de inmediato y que estaban cooperando en la investigación del incidente.

El alcalde de Mableton (la ciudad donde se ubica el parque), Michael Owens, dijo que el director de seguridad pública de la ciudad se estaba coordinando con la policía local y la seguridad del parque para responder a lo ocurrido.

BBC

La atracción Goliath se inauguró en 2006, alcanza una altura de 61 metros y una velocidad de 112 km/h, y tiene una caída de 52 metros y una espiral de 540 grados, según la página web del parque.

En su escala de emociones fuertes, Six Flags clasifica a Goliath en el nivel cuatro de cinco.

Six Flags es el mayor operador de parques de atracciones de Norteamérica, con 20 parques de atracciones, 14 parques acuáticos y nueve complejos turísticos en Canadá, Estados Unidos y México.

El incidente se produce apenas unas semanas después de que uno de sus parques en el sur de California anunciara el cierre de la popular montaña rusa X2 tras las denuncias de más de 100 personas que afirmaron haber sufrido lesiones cerebrales a causa de la atracción.

Six Flags afirmó que la atracción había superado una serie de pruebas de seguridad, pero que había decidido retirarla porque era “lo correcto”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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