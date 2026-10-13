Un muerto y varios heridos tras un accidente en una montaña rusa de un parque Six Flags en EE.UU.

Una persona murió y varias resultaron heridas tras un incidente en una montaña rusa en el parque Six Flags Over ubicado en el estado de Georgia, EE.UU.

El Departamento de Policía del Condado de Cobb informó que está investigando el fallecimiento, ocurrido en el parque, a unos 24 kilómetros de Atlanta, según CBS, socio informativo de la BBC.

Las autoridades no han revelado cómo la persona perdió la vida.

Testigos declararon a los medios locales que vieron a un hombre salir expulsado de la atracción, detalles que la BBC no ha logrado verificar de forma independiente.

El medio local 11Alive citó a un testigo que afirmó que el hombre cayó de la montaña rusa sobre el techo de otra atracción con temática de casa embrujada.

La policía tampoco especificó en qué atracción fue el accidente, pero las imágenes aéreas captadas por helicópteros de noticias mostraron que la montaña rusa Goliath se detuvo a mitad de camino, y que los trabajadores ayudaban a bajar a los pasajeros.

La BBC se ha puesto en contacto con la policía local, los bomberos y los responsables del parque.

Fuerte presencia en EE.UU., Canadá y México

Six Flags Over Georgia expresó su profunda tristeza por el incidente ocurrido: “Nuestras condolencias y pensamientos están con la familia, amigos y seres queridos del visitante”.

Un portavoz del parque declaró que su equipo y las autoridades locales habían respondido de inmediato y que estaban cooperando en la investigación del incidente.

El alcalde de Mableton, Michael Owens, dijo que el director de seguridad pública de la ciudad estaba coordinando con la policía local y la seguridad del parque para lidiar con lo ocurrido.

La atracción Goliath se inauguró en 2006 y cuenta con una altura de 60 metros, una caída de 52 metros, una espiral de 540 grados y una velocidad de hasta 112 km/h, según la página web del parque.

En su escala de emociones fuertes, Six Flags clasifica a Goliath en el nivel cuatro de cinco.

Six Flags es el mayor operador de parques de atracciones de Norteamérica, con 20 parques de atracciones, 14 parques acuáticos y nueve complejos turísticos en Canadá, Estados Unidos y México.

El incidente se produce apenas unas semanas después de que uno de sus parques en el sur de California anunciara el cierre de la popular montaña rusa X2 tras las denuncias de más de 100 personas que afirmaron haber sufrido lesiones cerebrales a causa de la atracción.

Six Flags afirmó que la atracción había superado una serie de pruebas de seguridad, pero que había decidido retirarla porque era “lo correcto”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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