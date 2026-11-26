Un petrolero que transportaba hasta 7.000 toneladas de diésel se hundió frente a las costas dela isla española de Ibiza, muriendo al menos un miembro de la tripulación, según informaron las autoridades.

El Med Emre, un buque con bandera de Malta, transportaba a 17 tripulantes, que fueron rescatados. Sin embargo, siete fueron trasladados al hospital y uno murió posteriormente, según confirmaron los servicios de emergencia de las Islas Baleares.

Según informan los medios españoles, los seis tripulantes que recibieron tratamiento sufrieron heridas leves, como hipotermia.

Un avión estaba evaluando los posibles daños medioambientales, además del buque de control de contaminación español, el Clara Campoamor, propiedad del servicio nacional de salvamento marítimo del país.

“Aún hay poca información disponible sobre un posible derrame de combustible”, escribió la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, en X.

El director regional de emergencias, Pablo Gárriz, aseguró que el buque cisterna no se había hundido por completo, como se había informado inicialmente. Sin embargo, la embarcación permanece sumergida parcialmente.

Según explicó, esto creó condiciones más favorables para llevar a cabo las operaciones de recuperación, ya que “hemos pasado de la posibilidad de que el buque se encuentre a una profundidad de 1.000 metros a una situación que permite realizar operaciones en la superficie”.

El Med Emre zozobró a 25 millas náuticas (46 km) de la costa de Ibiza y a 57 millas náuticas de Valencia. Se desconocen las causas del hundimiento.

El buque cisterna de productos químicos se dirigía desde Algeciras, en el sur de España, a Barcelona, en el noreste.

Lo que se sabe del incidente

BBC

Los equipos de rescate en Valencia recibieron una llamada de socorro alrededor de las 22:30 hora local del miércoles, según informaron medios españoles.

Minutos después, la embarcación reportó una fuga y la tripulación indicó que se encontraba inclinada en un ángulo de 90 grados.

Los tripulantes heridos han sido trasladados a hospitales de Valencia y al Hospital Can Misses de Ibiza, según ha declarado la presidenta Prohens.

El entorno marino de Ibiza fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 1999.

En particular, alberga densas praderas de posidonia, una planta marina que solo se encuentra en la cuenca mediterránea y que desempeña un papel vital en el mantenimiento de la biodiversidad local.

En 2002, España sufrió uno de sus peores desastres medioambientales cuando el petrolero Prestige tuvo problemas frente a la costa gallega y terminó derramando más de 60.000 toneladas de fuelóleo pesado al mar.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.