Una avalancha en la frontera entre Nepal y Tíbet deja más de 470 muertos y centenares de desaparecidos

Una inundación repentina que golpeó Nepal y el territorio fronterizo de Tíbet a primera hora del miércoles ha dejado más de 470 muertos, además de 500 desaparecidos, entre los que figuran numerosos extranjeros provenientes de 28 países.

Las autoridades nepalíes indicaron que la mayor parte de las víctimas se registraron en varios distritos situados al norte, el oeste y y el suroeste de Katmandú, la capital del país asiático, entre ellos Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan, Gorkha, Tanahun y Nawalpur.

Otros funcionarios locales que hablaron con la BBC advirtieron que el balance de víctimas puede ser superior, pues la magnitud de los daños “ha superado todo lo imaginable”.

Desde la Junta Nacional de Turismo de Nepal informaron que la mayoría de los desaparecidos se encontraba en las inmediaciones de Kailash Mansarovar, un monte de la cordillera del Himalaya ubicado en el Tíbet, territorio controlado por China, que es considerado sagrado por hindúes, budistas y otras confesiones religiosas, y donde esta semana está prevista la celebración de un festival.

La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal (Ndrrma, por sus siglas en inglés), informó que, hasta el jueves, se han recuperado 359 cuerpos de las zonas afectadas por las inundaciones y que están procediendo a las labores de identificación.

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La región también alberga el lago Gosaikunda, otro importante lugar de peregrinación en el distrito de Rasuwa.

Decenas de miles de turistas recorren cada año esta ruta y la afluencia era especialmente elevada por las celebraciones religiosas y la luna llena, considerada auspiciosa por muchos peregrinos.

La magnitud del desastre

“La cifra se está actualizando a medida que siguen llegando informes de los operadores turísticos que organizan viajes al Tíbet y participan en las operaciones de rescate”, afirmó Hikmat Singh Ayer, director ejecutivo interino de la junta.

Entre los 910 desaparecidos reportados hay más de 600 extranjeros, de una veintena de países diferentes.

El ejército nepalí, entre tanto, continúa con las labores de rescate en distintas zonas del país.

“Es difícil evaluar los daños en este momento, pero es posible que tanto los daños como el número de víctimas sean considerables”, le dijo a la agencia EFE Rajaram Basnet, portavoz del ejército.

La policía también movilizó equipos caninos y drones.

El ejército nepalí ha desplegado 2.000 efectivos para operaciones de búsqueda y rescate por tierra y aire en las zonas afectadas por las inundaciones.

Prakash MATHEMA / AFP vía Getty Images La riada arrasó con viviendas, escuelas, carreteras e incluso una central hidroeléctrica en construcción.

Imágenes llegadas del lugar de la catástrofe muestran a personas huyendo de las aguas, que arrasaban casas y puentes. En otras, se observa cómo una ola de lodo y fango cubre un puesto de control en el lado chino de la frontera.

Las autoridades no solo ignoran el paradero de cientos de peregrinos y turistas extranjeros, sino también el de unos 60 empleados del proyecto hidroeléctrico Langtang Khola, que está en construcción, según reportaron los medios estatales nepalíes. Parte de estos empleados fueron rescatados con vida.

El norteño distrito de Rasuwa alberga varios proyectos hidroeléctricos que buscan aprovechar la fuerza de sus caudalosos ríos para producir energía eléctrica.

También permanecen desaparecidos más de 80 integrantes de fuerzas de seguridad de Nepal, entre militares y policías, según la oficina del primer ministro.

“Numerosas víctimas”

Desde China, los reportes también son alarmantes.

La cadena estatal china CCTV informó que un deslizamiento de tierra en un paso fronterizo situado en el lado tibetano de la frontera causó “numerosas víctimas”.

Horas más tarde, la misma emisora señaló que tres personas habrían fallecido en el distrito tibetano de Gyirong a causa de los deslaves, mientras que este jueves elevaron desde 265 a 558 el número de personas permanecían en paradero desconocido. Se desconoce si la cifra de desaparecidos en el lado chino incluye a personas que también figuran en las listas de las autoridades nepalíes.

El presidente de China, Xi Jinping, instó a que se realicen operaciones de búsqueda “sin cuartel” para localizar a los desaparecidos y ordenó el envío de equipos de rescate a la zona afectada.

Las autoridades del gigante asiático movilizaron también a unos 200 especialistas en geología, ingeniería y emergencias, equipados con drones de reconocimiento, escáneres láser tridimensionales y detectores de vida.

Las carreteras, las comunicaciones y el suministro eléctrico permanecen interrumpidos en algunas zonas.

Los equipos de rescate en China han declarado a los medios estatales que la principal prioridad ahora es garantizar la estabilidad de un lago artificial ubicado aguas arriba de la zona del desastre.

En una entrevista con el diario Southern Metropolis Daily, los rescatistas en el lugar afirmaron que la única manera de despejar los escombros y garantizar la seguridad del equipo es eliminando este peligro.

El Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD, por sus siglas en inglés) publicó un informe donde advierten sobre una posible segunda inundación, como consecuencia de los escombros arrastrados a los ríos.

Los expertos citados en el informe afirman que están evaluando si el río Trishuli se ha bloqueado temporalmente en tramos estrechos. De ser así, existe el riesgo de que se forme una represa natural por deslizamiento de tierra, lo que provocaría una segunda inundación.

Getty Images Localidades enteras, tanto del lado nepalí como del tibetano de la frontera, fueron arrasadas por las riadas de agua y lodo.

Las posibles explicaciones

Las autoridades nepalíes creyeron inicialmente que un terremoto había desencadenado la catástrofe.

Sin embargo, un análisis posterior del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglé) descartó esa hipótesis y concluyó que la energía sísmica registrada fue generada por la propia avalancha.

Funcionarios del Departamento de Meteorología e Hidrología de Nepal declararon a la BBC que un enorme fragmento de hielo, posiblemente parte de un glaciar, pudo desprenderse de una montaña en el lado tibetano y arrastrar consigo rocas y sedimentos.

Según esta hipótesis provisional, los escombros bloquearon inicialmente el río Lhende y formaron una presa natural que posteriormente cedió, liberando de manera repentina una enorme cantidad de agua, lodo y sedimentos.

Los científicos también examinan las lluvias recientes y la posibilidad de que se vaciara un lago glaciar.

Aunque el cambio climático está acelerando el deshielo de los glaciares en la región del Himalaya, los expertos aseguran que todavía es demasiado pronto para determinar si influyó en este desastre en concreto.

Las primeras estimaciones oficiales sitúan en unos 15.000 millones de rupias nepalíes —unos US$98 millones— los daños sufridos solamente por las carreteras y los puentes.

Al menos 19 puentes y unos 40 kilómetros de carreteras quedaron dañados.

India ha enviado 10 toneladas de ayuda humanitaria a Nepal, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha distribuido medicamentos, tiendas de campaña y suministros médicos de emergencia.

La OMS también vigila el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua debido a los daños en los sistemas de saneamiento.

La ONU, por su parte, aseguró que sus equipos y organizaciones asociadas están movilizando personal y suministros para apoyar la respuesta dirigida por el gobierno nepalí.

EE.UU., la Unión Europea, Reino Unido y Canadá también ofrecieron asistencia.

“Mi familia fue arrastrada ante mis ojos”

Los relatos de los sobrevivientes dejan clara la fuerza del suceso.

“Mis familiares fueron arrastrados por la riada ante mis propios ojos”, contó Kalpana Malla, residente del distrito nepalí de Nuwakot.

La mujer explicó que su padre, su madre, su hermana y los hijos de esta no pudieron hacer nada para salvarse de las aguas.

“No pudieron escapar; no tuvieron ninguna oportunidad”, le dijo a la BBC.

“Esta riada se lo llevó todo, pero mi hijo y yo logramos subir al tejado de una casa y sobrevivimos, aunque no sabría explicar cómo”, añadió.

Su hijo, Sugam Malla, relató que salvó a su madre tirando de ella del brazo.

“Le di mi teléfono móvil a mi hermana para que estuviera a salvo y pudiera pedir ayuda, pero ahora no hay forma de localizarla. El teléfono está apagado. Me preocupa que la corriente se la haya llevado”, dijo.

El suceso es la catástrofe más devastadora que ha sufrido Nepal desde el terremoto de 2015, que se cobró casi 9.000 vidas, reportó Phanindra Dahal, del servicio nepalí de la BBC.

Más al sur, en la vecina India, las autoridades advirtieron a los residentes del estado de Bihar, fronterizo con Nepal, que permanecieran alerta ante las advertencias por inundaciones emitidas para el río Gandak.

El gobernador Samrat Choudhary afirmó que se han puesto en marcha medidas como la vigilancia de los diques, patrullas nocturnas y el despliegue de equipos de personal de emergencia en varios distritos del estado.