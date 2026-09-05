Una doble explosión en cuartel militar de Bolivia deja al menos dos muertos y 81 heridos

Al menos dos personas murieron tras dos explosiones registradas en el interior de un cuartel militar en Bolivia, aunque las autoridades temen que el número de víctimas aumente.

La información fue confirmada por el ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, quien indicó que otras 81 personas resultaron heridas luego de que material pirotécnico y explosivos detonaran en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada 2 “Libertador Simón Bolívar”.

En el lugar del siniestro, ubicado en la localidad de Viacha, a unos 22 kilómetros de La Paz, se realizan entrenamientos de tiro y labores de mantenimiento y reparación de armamento, según informó la prensa local.

Las explosiones, que desencadenaron un voraz incendio, ocurrieron alrededor de las 14:30 hora local (18:30 GMT) del viernes y dejaron además siete personas desaparecidas, según las autoridades militares y policiales.

Videos difundidos por medios locales y en redes sociales mostraron el impacto de las explosiones. Las imágenes registraron daños en puertas y ventanas de viviendas cercanas al cuartel.

Aunque el balance oficial se mantiene en dos fallecidos, Rita Nebraska, funcionaria del área de salud, afirmó a la televisión local que la cifra podría elevarse a entre 10 y 15, según informó la agencia Reuters.

La prensa local también reportó que, entre los heridos, al menos ocho se encuentran en estado crítico.

Por su parte, Roger Roca, subcomandante general de la policía, reveló que decenas de viviendas resultaron dañadas por los estallidos y que los servicios de emergencia estaban buscando personas entre los escombros.

Aunque las investigaciones apenas han comenzado, el ministro Justiniano confirmó que fue la segunda explosión, a la que calificó de “enorme”, la que causó la mayor parte de los daños.

“La causa y el material involucrado en esta segunda explosión todavía están siendo determinados por los equipos especializados y por la investigación correspondiente”, declaró el funcionario, según publica el diario “El Deber”.

Las primeras indagaciones indican que la primera deflagración habría sido provocada por pólvora negra.

Las inmediaciones del cuartel Bolívar permanecían acordonadas por las fuerzas de seguridad ante el temor de nuevas explosiones.

Sobre las víctimas

Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas. Sin embargo, confirmaron que se trataría de militares pertenecientes al cuartel afectado, al igual que las personas reportadas como desaparecidas.

“(Entre) las personas desaparecidas hay conscriptos y soldados del centro de mantenimiento”, declaró Justiniano, según recogió el diario boliviano La Razón.

Al ser consultado sobre los fallecidos, señaló: “También está confirmado que son miembros del personal del centro de mantenimiento”.

En un primer informe sobre la situación, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, José Martín Carrasco, informó que entre los heridos había civiles, militares y policías, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de las ciudades de La Paz y El Alto.

Asimismo, decenas de vecinos fueron desalojados y trasladados a una escuela cercana, donde pasaron la noche ante el temor de nuevas explosiones. La zona permanecía bajo resguardo policial este sábado.

“Los vecinos que han tenido que abandonar sus viviendas están siendo trasladados temporalmente a la Escuela de Música, donde estamos haciendo llegar frazadas, alimentos y todo lo necesario para atenderlos durante estas horas”, aseguró el ministro de Defensa.

“Por razones de seguridad, todavía no es prudente que todas las familias regresen a sus hogares”, agregó.

De acuerdo con un reporte de Delapaz, la empresa que suministra energía eléctrica, una veintena de barrios de Viacha quedaron sin servicio eléctrico debido al incidente.

Las explosiones provocaron unas enormes columnas de fuego y humo visibles desde distintas partes de Viacha.

Prometen una investigación seria

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó su “más profunda solidaridad” con las familias de los fallecidos y los heridos.

Asimismo, el mandatario prometió la que averiguación que ordenó que se regirá por la “seriedad, transparencia y responsabilidad”.

“He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido”, escribió en X (antigua Twitter).

“Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan”, afirmó.

Por su parte, las autoridades de Viacha han declarado tres días de luto.

“Ante los lamentables hechos sucedidos en el municipio de Viacha y en solidaridad con las familias afectadas y dolientes, el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha declara tres días de duelo”, señala el comunicado.

*con información de Danny Aeberhard y Toby Mann