“Una montaña rusa de emociones”: miembros del jurado del caso Lindsay Clancy hablan sobre el desacuerdo que llevó a la anulación del juicio

Miembros del jurado en el proceso contra Lindsay Clancy hicieron sus primeras declaraciones públicas y hablaron sobre las deliberaciones secretas y lo que llevó al estancamiento y a la anulación del juicio.

Tres mujeres del jurado, incluida la presidenta del mismo, le dijeron a la cadena NBC que el panel estaba dispuesto a emitir un veredicto de no culpabilidad por enfermedad mental, pero un miembro del jurado no estuvo de acuerdo.

La presidenta del jurado dijo que el hombre “admitió tener dudas razonables” sobre la responsabilidad penal de Clancy, pero no accedió a emitir un veredicto de no culpabilidad.

Clancy no ha negado que mató a sus tres hijos, pero sus abogados argumentaron que en aquel momento sufría de psicosis posparto. La fiscalía, por su parte, sostuvo que tomó una decisión premeditada.

Sin identificar

No se han hecho públicas las identidades de las nueve mujeres y los tres hombres que integraron el jurado, y el juez prohibió fotografiarlos o filmarlos durante el juicio para preservar su anonimato.

Pero en Estados Unidos, una vez se acaba un caso, cualquier miembro del jurado puede decidir si desea o no hablar públicamente sobre él y sus deliberaciones.

En juicios de gran repercusión mediática como el de Clancy, los miembros de los jurados tienden a pronunciarse —algunos incluso escriben libros—.

La BBC, que estuvo presente en el tribunal durante el juicio, ha confirmado que las tres mujeres que hablaron con NBC formaban parte del jurado.

En la entrevista con la filial local de NBC en Boston, NBC10, que se emitió el martes, la presidenta del jurado, una maestra de quinto grado jubilada, calificó de “terrible” y “una montaña rusa de emociones” el no poder llegar a un veredicto.

En cualquier caso legal en EE.UU., el presidente actúa como portavoz del jurado, lo que significa que es la persona que emite el veredicto y le envía notas al juez en nombre del panel de 12 personas.

La presidenta en este caso dijo que las deliberaciones fueron difíciles y estuvieron llenas de “mucho llanto y luego abrazos”.

“Me sentí muy triste, muy triste, porque no pudimos llegar a un veredicto para Lindsay. Fue desgarrador”, añadió.

A lo largo de la entrevista, las tres mujeres afirmaron que el jurado estuvo prácticamente de acuerdo en emitir su veredicto, pero el miembro del jurado que disentía no cambió de opinión.

“Posturas fuertes”

Getty Images La fiscalía estaba buscando la pena máxima posible, acusando a Clancy de homicidio premeditado.

La presidenta del jurado dijo que el miembro disidente admitió tener “dudas razonables”, por lo que ella comenzó a rellenar los formularios correspondientes.

“Estaba tan emocionada”, contó.

Estaba a mitad de rellenar las hojas del veredicto cuando el miembro del jurado que se oponía, que según dijo era un hombre, continuó: “Pero sigo sin decir que sea no culpable por razón de enfermedad mental”.

El hombre en cuestión no se ha presentado ni ha respondido a estos comentarios.

Otra mujer miembro del jurado, que pidió permanecer en el anonimato y que no es una de las tres mujeres citadas, le contó a la cadena local WBZ-TV de CBS que la mayoría estuvo “muy firme en su postura” desde el principio y que el disidente que se mantuvo al margen “no fue el único que no estuvo dispuesto a ver las cosas desde otra perspectiva”.

“Así que, en cierto modo, voy a defender a esa persona”, señaló. “Había personalidades fuertes en esa sala. Al final, todo se redujo a la incapacidad de superar las convicciones propias”.

Pero añadió que, debido a que el individuo prefirió seguir sus convicciones que hacer caso a su “duda razonable”, Clancy no había recibido un juicio justo.

“No se trata simplemente de que él tuviera una opinión contraria o que sintiera que Clancy era culpable. Se trata de la incapacidad de fundamentar esa opinión con lógica”, dijo la jurado.

Las tres miembros del jurado que hablaron con NBC relataron que sus deliberaciones derivaron en peleas y gritos, que en ocasiones podían oírse a través de las paredes.

“Duda razonable”

Getty Images Como el jurado no alcanzó una decisión unánime, el juez William Sullivan declaró juicio nulo.

Según la ley de Massachusetts, Clancy no tenía la obligación de probar su enfermedad mental ni su falta de responsabilidad penal.

En cambio, le correspondía a la fiscalía probar, más allá de toda duda razonable, que era penalmente responsable del asesinato de sus hijos, según le explicó anteriormente a la BBC la abogada defensora Elyse Hershon.

“No estábamos tratando de averiguar si ella asesinó a los niños. Lo hizo y ella misma lo admitió”, explicó la presidenta del jurado en la entrevista con NBC.

“Estamos tratando de averiguar si en ese momento distinguía entre el bien y el mal”.

Las tres miembros del jurado dijeron que la acusación no las había convencido: “Todo demostraba que amaba a sus hijos, así que tuvo que perder el control y no ser consciente de lo que hacía”, dijo la presidenta del jurado.

Otra de las mujeres, que trabaja para un contratista de defensa del gobierno, dijo que el disidente tenía dudas sobre los medicamentos que tomaba Clancy.

“Teníamos los informes toxicológicos. Podíamos ver las cantidades exactas”, explicó, y añadió que había enfermeras en el jurado que hablaron sobre eso. “El jurado disidente simplemente ignoró por completo la información que le dieron”, agregó la jurado.

La tercera jurado, una cocinera de un centro para personas mayores, dijo que le pareció que los fiscales del caso fueron “muy, muy duros”, y añadió: “No presentaron ningún testimonio que demostrara que Lindsay fuera una mala madre”.

Juicio nulo

Getty Images El caso generó gran atención a nivel nacional por el diagnóstico de psicosis posparto de Lindsay Clancy.

A lo largo del juicio, los fiscales llamaron a declarar a decenas de testigos, incluidos varios médicos, con el fin de demostrar que Clancy había tomado la decisión premeditada de asesinar a sus hijos en el sótano de su casa en Massachusetts.

El sombrío caso dio lugar a una serie de giros inesperados mientras el jurado deliberó durante casi 40 horas a lo largo de siete días para determinar el destino de Clancy.

En varias ocasiones, indicaron que se encontraban en un punto muerto, e incluso en un momento dado le comunicaron al juez que uno de sus miembros no estaba siguiendo sus instrucciones sobre la duda razonable.

Este acontecimiento llevó al abogado defensor de Clancy a pedir que el miembro del jurado señalado fuera excluido del panel, una solicitud que fue rápidamente denegada, antes de que el panel volviera a decir que no podían llegar a una decisión unánime.

El juez William Sullivan declaró entonces la nulidad del juicio el pasado viernes.

La anulación del juicio deja en la incertidumbre tanto el caso como el futuro de Clancy, mientras los fiscales deciden si quieren ir a juicio por segunda vez con un nuevo jurado.

El abogado de Clancy, Kevin Reddington, dijo que espera llegar a un acuerdo con la fiscalía para que el caso no llegue a un segundo juicio.

Las tres miembros del jurado le expresaron a NBC que esperan que no haya un segundo juicio, pero que, de haberlo, las tres planean asistir para apoyar a Clancy.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.