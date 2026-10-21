Bukele anuncia un operativo en Haití: qué se sabe del rescate de cuatro militares salvadoreños

El Gobierno de Haití anunció este miércoles que la liberación de cuatro militares salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) que fueron “ secuestrados ” el pasado domingo en las afueras de Puerto Príncipe constituye “una prioridad absoluta “.

“El Gobierno está plenamente movilizado y se propone hacer prevalecer, con la mayor firmeza, la autoridad del Estado frente a los grupos armados. La liberación de los soldados secuestrados constituye una prioridad absoluta y se están movilizando todos los recursos necesarios para alcanzar este objetivo”, señaló en un comunicado la oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

Con ese fin, el jefe del Gobierno haitiano se reunió con las autoridades competentes, con el fin de evaluar la situación y determinar, en estrecha colaboración con la GSF, las medidas necesarias para reforzar las operaciones en curso contra las bandas armadas que atacaron el vehículo en el que se movilizaban los salvadoreños.

Las fuerzas de seguridad haitianas y la GSF llevan a cabo desde el domingo una operación de búsqueda de los cuatro técnicos de aviación salvadoreños con quienes se perdió contacto tras la emboscada que sufrieron ese día en la zona de Santo, de la comuna de Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe.

“Ante la gravedad de este acto, el Estado reafirma su autoridad y su determinación. Las fuerzas de seguridad continúan sus operaciones con firmeza para lograr la liberación de los soldados secuestrados y proteger la vida humana”, agregó el comunicado de la oficina del primer ministro en este primer pronunciamiento sobre el ataque.

El Gobierno haitiano aseguró además que está “plenamente movilizado y decidido a llevar las operaciones hasta su conclusión”.

Operaciones en Puerto Príncipe

Según informó el martes la GSF, varios miembros de las bandas que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe murieron y otros resultaron heridos en enfrentamientos con las fuerzas que intentan dar con el paradero de los militares salvadoreños.

La GSF añadió que cuatro de sus efectivos también sufrieron heridas en la operación y recibieron atención médica.

Pou chèf gang yo ak manm gang yo k ap kenbe kat konpatriyòt nou yo an otaj ann Ayiti:



Mesye nou kidnape yo pa konbatan. Yo se teknisyen nan domèn avyasyon ki fè pati misyon nou ann Ayiti, nan kad yon misyon entènasyonal. Misyon nou an gen sèlman pilòt ak pèsonèl teknik, ki gen… pic.twitter.com/BNKbWTAQQp — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 21, 2026

Esa fuerza multinacional fue creada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para combatir a las bandas armadas y ayudar a la estabilización de Haití, y su mandato fue renovado por seis meses el pasado 29 de septiembre.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó hoy en su cuenta de X la operación militar en marcha para rescatar a los cuatro miembros de la GSF y exigió a las pandillas haitianas la liberación sin daño de sus compatriotas al tiempo que les advirtió de represalias si no lo hacen.

“Hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño”, publicó este miércoles el mandatario en sus redes sociales.

Según medios haitianos, los militares salvadoreños al parecer entraron por equivocación en una zona controlada por bandas armadas cuando regresaban de comprar víveres en un supermercado y fueron emboscados.

La violencia y la inestabilidad política han puesto en duda las elecciones presidenciales y legislativas de Haití, previstas para el próximo 13 de diciembre, tras ser aplazadas varias veces en los últimos años.