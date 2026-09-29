Caleb Flynn, exconcursante de “American Idol”, es declarado culpable de matar a su esposa: ¿qué ocurrió y qué revelaron las pruebas?

Caleb Flynn, exconcursante de “American Idol”, de 40 años, fue declarado culpable de los nueve cargos en su contra por el homicidio de su esposa, Ashley, ocurrido siete meses atrás en su residencia ubicada en Tipp City, Ohio, según informó CNN.

El jurado emitió su fallo tras deliberar durante aproximadamente dos horas, encontrándolo responsable de delitos que incluyen asesinato agravado, asesinato, homicidio durante la comisión de un delito grave, agresión grave y manipulación de pruebas.

Al escuchar el veredicto, el acusado negó con la cabeza, sollozó y se secó la nariz antes de ser esposado y escoltado fuera de la sala por las autoridades. Flynn podría ser sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, cuya audiencia quedó fijada para el 5 de octubre.

Un falso intruso y las evidencias forenses

El caso se originó en las primeras horas del 16 de febrero, cuando Flynn realizó una llamada de emergencia al 911 para reportar que un intruso había irrumpido en su domicilio y le había disparado a su esposa en mitad de la noche.

Ante la Policía, el acusado declaró inicialmente que se encontraba acostado en el dormitorio de sus hijas cuando escuchó un disparo, momento en el que notó que la puerta lateral del garaje estaba abierta de par en par antes de hallar a la víctima sin vida en la cama con dos heridas de bala; sin embargo, los investigadores determinaron que no existían rastros de un atacante externo ni daños en la puerta compatibles con un allanamiento forzado, mientras que la consola central de la camioneta del imputado (lugar donde presuntamente guardaba su arma de fuego), se encontraba abierta a la llegada de los agentes.

Relación extramatrimonial y mensajes clave como móvil del crimen

Durante los siete días de testimonios, la Fiscalía presentó a 40 testigos para sostener que el móvil del homicidio estuvo vinculado a la relación extramatrimonial que Flynn mantenía con Alleigha Botner, una joven de 24 años que se desempeñaba como líder de alabanza en su misma iglesia.

La fiscalía expuso registros de mensajes de texto en los que el acusado expresaba su deseo de deshacerse de su esposa, destacando un mensaje enviado en agosto de 2025 donde afirmaba: "Anoche estuve despierto hasta las 4 a.m. llorando, pensando literalmente en formas de matarla y no ir a la cárcel", seguido de declaraciones a principios de 2025 donde escribió: "Solo quiero que esté muerta y desaparezca". La acusación argumentó que el crimen buscaba conservar su relación con su amante, la custodia de sus hijas, su empleo en la empresa familiar de su esposa y su puesto religioso.

El testimonio clave de la examante y contradicciones en la investigación

Según reporte deCNN, Alleigha Botner declaró durante dos días ante el tribunal sobre el vínculo sentimental que mantuvo con el acusado durante casi dos años. La testigo detalló que, horas después de la muerte de Ashley, se reunió con Flynn en la casa de sus suegros y que este la recibió con un abrazo diciendo: "No salió como pensábamos, ¿verdad?".

Asimismo, Botner señaló que las explicaciones que Flynn le dio sobre los hechos diferían de lo reportado a la Policía, ya que en privado le aseguró que estaba durmiendo en el sofá cuando escuchó el disparo y corrió al garaje. Por otra parte, un experto en informática forense indicó que los dispositivos electrónicos del acusado registraron 200 pasos intermitentes antes de la llamada a los 911 y 346 pasos adicionales alrededor de las 2:30 de la madrugada, datos que contradijeron su versión inicial sobre su ubicación al momento del crimen.

El testimonio familiar y el temor de las hijas tras el crimen

Días después del homicidio, la abuela materna de las menores, Jill Smith, notó que las dos hijas preadolescentes de los Flynn se mostraban sumamente "nerviosas" tras un paseo a solas con su padre. Más tarde, al conversar en privado, una de las niñas le confió a su abuela que tenía miedo, por lo que Smith decidió llevarla directamente frente al acusado y le exigió que dijera la verdad.

Según el testimonio ofrecido ante el tribunal, la abuela le advirtió al padre: "Tiene miedo de decir la verdad. Dígale que diga la verdad", ante lo cual Flynn respondió con aparente calma: "Claro, cariño, se supone que debes decir la verdad".