Cómo avanzan las investigaciones por la muerte de un niño de 6 años atropellado por su padre en un Tesla Cybertruck

Preston El Guindy, de 6 años, murió tras ser atropellado por su padre, Tarik El Guindy, 48. El incidente ocurrió cuando el padre manejaba de reversa a la entrada de su casa a bordo de unTesla Cybertruck, mientras el menor estaba jugando.

Los hechos ocurrieron el sábado 19 de septiembre, poco después de las 9 de la noche en la cuadra 43000 de Brookhaven Court en Temecula, California. El hecho fue reportado de manera oficial a través de la Oficina del Sheriff y Forense del Condado Riverside.

A través de una campaña de apoyo organizada en la plataforma de financiamiento colectivo GoFundMe, la familia de Preston recibió muestras de solidaridad tras el fallecimiento del menor en el hospital: “Sus heridas fueron demasiado graves y Preston falleció trágicamente en el hospital con su madre a su lado. Sus padres y su hermana Scarlett quedan sumidos en la tragedia insuperable de perder a su hijo y hermano”. Las palabras conmovieron las redes sociales, motivando el respaldo masivo hacia la familia.

Por su parte, en una cuenta de Instagram atribuida al padre de familia, Tarik, compartió una historia acompañada de una fotografía junto a su hijo, en la que se lee: “Somos uno. Siempre seremos uno. Estaremos juntos para siempre. Preston y Terrick”.

Jesús García, oficial de la Patrulla de Caminos de California (CHP) y portavoz de la agencia en Temecula, precisó que todo apunta a que se trató de un accidente: “Basándonos en lo que se nos ha dicho y en la información que tenemos hasta ahora, no parece haber indicios de un acto delictivo”, según cita Los Angeles Times.

De acuerdo con el reporte de Univisión, la investigación continúa activa mediante el análisis de pruebas clave, como las grabaciones del vehículo; en este marco, el padre de familia fue interrogado por las autoridades, aunque no se ha reportado su detención.