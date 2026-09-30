¿Cómo cambiará la guerra? El Proyecto Meridian con el que Elon Musk y el Pentágono estudiarán las armas del futuro

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció una iniciativa estratégica que busca redefinir por completo el futuro de la defensa nacional y el desarrollo de armamento avanzado. De acuerdo con información difundida por la agencia EFE, el anuncio se llevó a cabo durante un discurso oficial en la base de Marines de Quantico, en Virginia, donde se reveló la incorporación de figuras clave del sector tecnológico para diseñar las capacidades de combate de las próximas décadas.

¿En qué consiste el Proyecto Meridian y quiénes lo lideran?

El denominado Proyecto Meridian, es un programa de innovación que reunirá a destacados empresarios, académicos y funcionarios gubernamentales para identificar las tecnologías y los escenarios de conflicto que marcarán las guerras del futuro. Esta iniciativa estará codirigida por el empresario Elon Musk, el fundador de la empresa tecnológica Anduril. Todo este grupo de trabajo operará bajo la supervisión directa del director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael.

Plazos estrictos y el objetivo de la nueva tecnología de combate

A diferencia de los procesos burocráticos tradicionales del sector militar, este equipo de expertos contará con un plazo de 120 días para presentar sus primeras conclusiones y propuestas concretas. El propósito central es identificar, desarrollar y desplegar con rapidez las armas, herramientas y sistemas que requerirán las futuras generaciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses para mantener una ventaja estratégica frente a posibles rivales.

El proyecto forma parte de un paquete de seis medidas prioritarias presentadas bajo el concepto de "Estado de la Fuerza". Entre los cambios más destacados se encuentra la creación de un nuevo mando militar de cuatro estrellas enfocado exclusivamente en la guerra autónoma y robótica, impulsado a través del llamado Proyecto Agincourt. Durante su intervención, el secretario de Defensa defendió la necesidad de fusionar el armamento convencional con sistemas autónomos y drones de bajo costo, tomando como referencia directa las lecciones tácticas observadas en conflictos recientes como la guerra de Ucrania.

Otras reformas estructurales anunciadas por el Pentágono

Además de la revolución tecnológica liderada por Musk y sus coodirectores, el plan de reestructuración contempla una serie de medidas administrativas y operativas. Entre ellas destacan los planes para reducir hasta en un 20 % el número de generales y almirantes en activo, la creación de una oficina dedicada a asuntos religiosos dentro de la institución, el fortalecimiento de las cadenas de suministro a nivel nacional y la organización de una competición pública para construir una nueva base militar en territorio estadounidense.

Con la integración de líderes del sector tecnológico privado en la planificación estratégica del Pentágono, Estados Unidos busca modernizar su aparato militar para adaptarlo a las exigencias de la ciberseguridad y los conflictos modernos. Aunque el reto de alinear la innovación empresarial con los rigurosos estándares militares es grande, el gobierno estadounidense confía en que esta cooperación público-privada consolide una superioridad tecnológica sostenible a largo plazo.

*Con información de EFE