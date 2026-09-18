Internacional
Cómo EE. UU. habría “iniciado una guerra” con un supuesto informe hecho con IA, según CNN
CNN reveló que un funcionario de EE. UU. habría hecho un informe de inteligencia con IA que "casi habría iniciado una guerra".
FOTO ILUSTRATIVA. Una fotografía facilitada por las Fuerzas Armadas de Filipinas muestra (de izquierda a derecha) al buque de la Armada filipina BRP Antonio Luna (FF-151), al buque de la Armada Real Australiana HMAS Warramunga y al buque de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa de Japón JS Akebono maniobrando durante un ejercicio naval multilateral dentro del territorio filipino, en el disputado Mar de China Meridional, el 7 de abril de 2024. (Foto Prensa Libre: EFE)
CNN publicó este 18 de septiembre un reportaje exclusivo en el que afirma que EE. UU. habría "iniciado una guerra" debido a que un analista de un comando de operaciones especiales habría elaborado un informe con inteligencia artificial (IA).
De acuerdo con la información, el informe habría sido distribuido entre las Fuerzas Armadas de EE. UU., en el que se advertía sobre un barco de China en Medio Oriente que transportaba componentes de un programa nuclear.
Esto habría provocado que las Fuerzas Armadas de EE. UU. efectuaran planes para interceptar el barco chino. CNN indica, según dos fuentes, que incluso personal armado estadounidense estaba listo para abordar el navío.
CNN explica que, antes de que iniciaran las operaciones, los funcionarios estadounidenses examinaron con mayor profundidad el informe y se percataron de que había sido generado con IA.
Incluso, el medio señala que el chatbot habría dado datos incorrectos sobre el contenido que llevaba el barco chino.
Una de las fuentes aseguró no solo que el informe "era completamente falso", sino que "casi habría iniciado una guerra". Todo esto en medio del conflicto que EE. UU. tiene contra Irán.
Según CNN, cualquier operación estadounidense contra un barco chino habría provocado inevitablemente un conflicto entre ambas naciones.
Este episodio, según CNN, revela los riesgos que supone que funcionarios estadounidenses utilicen esta tecnología para cuestiones logísticas y administrativas en medio de un conflicto armado.
En palabras del medio, la IA podría provocar "un cálculo catastrófico si los Estados dependen de datos deficientes o manipulados".
En concreto, el analista que utilizó la IA primero consultó acerca del barco chino. Luego, habría pedido a la IA transformar los hallazgos en un informe de inteligencia.
Tanto el Comando de Operaciones Especiales del Pacífico como el Pentágono no hicieron comentarios al medio CNN.
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