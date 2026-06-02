Con sistema eléctrico y de ventilación: cómo es el túnel hallado entre EE. UU. y México usado para el tráfico de droga

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Con sistema eléctrico y de ventilación: cómo es el túnel hallado entre EE. UU. y México usado para el tráfico de droga

Las autoridades estadounidenses hallaron un túnel de casi 600 metros que conectaba un negocio de California con Tijuana y que era usado para el tráfico de droga.

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Túnel hallado en Tijuana

FOTO ILUSTRATIVA. Las autoridades hallaron en la ciudad fronteriza de Tijuana un narcotúnel que conecta con San Diego, California. (Foto Prensa Libre: @OHarfuch)

Las autoridades estadounidenses informaron este 2 de junio sobre el hallazgo de un túnel transfronterizo que conectaba un pequeño comercio en el sur de California con la ciudad de Tijuana y que era utilizado para el tráfico de drogas.

Según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), además del hallazgo del túnel, se acusó a cuatro personas de cargos como conspiración para distribuir más de una tonelada de cocaína.

Las autoridades estadounidenses informaron que los acusados fueron identificados como Gregorio Epifanio Hernández López, Brandon Escalante Sandoval, José Jiménez y Antonio Cortez.

Con respecto al túnel, tenía aproximadamente 589 metros de longitud, 16.7 metros de profundidad y 1.3 metros de altura.

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El espacio también contaba con paredes reforzadas, un sistema de rieles, ventilación y suministro eléctrico.

El túnel fue hallado luego de que un Grupo de Trabajo de Túneles de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional vigiló el local donde iniciaba el paso clandestino entre diciembre del 2025 y mayo de este año.

https://www.youtube.com/watch?v=i3u8HlOaIGE&t=1s

El comercio se encontraba cerca del Puerto de Entrada de Otay Mesa, en California, y es conocido como Buy 4 Less.

Las autoridades se percataron de que, en diciembre del 2025, se observaba con regularidad a un grupo de "empleados" dentro y en los alrededores del comercio, a pesar de que había un flujo muy bajo de clientes.

Los "empleados" llevaban a cabo actividades sospechosas, como trasladar un gran número de maletas desde el interior del comercio hacia varios vehículos o transportarlas a pie hacia la frontera con México.

Lea también: Descubren el mayor túnel clandestino para tráfico de drogas entre México y Estados Unidos





ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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