Corte Suprema autoriza ejecución de Christa Pike en Tennessee por crimen del pentagrama en el pecho de la víctima

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este miércoles 30 de septiembre la ejecución de Christa Pike en Tennessee, al dejar sin efecto la suspensión dictada horas antes por el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, que había frenado temporalmente el procedimiento.

La decisión permite al estado proceder con la ejecución por inyección letal de Pike, de 50 años, condenada a muerte por el asesinato, en 1995, de su compañera de estudios Colleen Slemmer, cuando ambas se encontraban en un centro de capacitación laboral de Knoxville.

Pike se convertiría en la primera mujer ejecutada en Tennessee en al menos 200 años.

Horas antes, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito había suspendido temporalmente la ejecución, programada para este miércoles, al considerar necesario revisar si las denuncias de Pike sobre los abusos sexuales que sufrió durante su infancia fueron tomadas plenamente en cuenta cuando recibió la sentencia.

Pike lleva tres décadas en el corredor de la muerte por el asesinato de Slemmer, cometido cuando tenía 18 años.

La defensa centró sus últimos recursos en los abusos físicos y sexuales que Pike sufrió durante su infancia, así como en sus trastornos psicológicos. Después del crimen fue diagnosticada con trastorno bipolar y estrés postraumático.

Pike fue condenada en 1996 por el asesinato de Slemmer, de 19 años. Según la investigación, Pike, su entonces novio, Tadaryl Shipp, y Shadolla Peterson participaron en el ataque contra la joven, quien fue golpeada y apuñalada. Shipp admitió haber tallado un pentagrama en el cuerpo de la víctima.

Shipp, quien tenía 17 años cuando ocurrió el crimen, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Pike fue la única condenada a muerte.

Desde que la Corte Suprema restableció la pena de muerte en 1976, solo 18 mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos, alrededor del 1% del total de ejecuciones, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

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