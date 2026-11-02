¿Cuándo se sabrá quiénes ganaron las elecciones de medio término en Estados Unidos?

Los resultados de las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado de Estados Unidos, junto con los comicios estatales y locales, podrían tardar desde minutos hasta semanas en definirse por completo.

Debido a que el sistema electoral de Estados Unidos está descentralizado y cada Estado opera bajo sus propias normas, los resultados definitivos no se conocen de inmediato. Aunque las primeras proyecciones en la costa este ofrecen indicios rápidos al cerrar las urnas, definir el control total del Congreso suele demorar días o semanas debido a contiendas cerradas y al conteo de votos postales y provisionales.

Varios elementos técnicos y legales alargan el proceso de escrutinio, entre ellos el procesamiento de papeletas provisionales, votos desde el extranjero y los sufragios por correo. En este último punto, la Corte Suprema determinó que los estados pueden contar aquellas papeletas que posean el matasellos del día de los comicios y lleguen dentro de un período de gracia establecido.

El fenómeno del "espejismo" y quién declara a los ganadores

Durante la noche electoral es común que se produzcan fluctuaciones temporales conocidas como "espejismos rojos" o "azules", los cuales ocurren porque los funcionarios reportan los totales de votos en tiempo real según la velocidad de conteo de cada distrito y no de forma aleatoria.

Estas variaciones iniciales (que a menudo muestran a un candidato en ventaja antes de cambiar de tendencia), reflejan muestras no representativas y no constituyen evidencia de manipulación electoral.

Ante la ausencia de una agencia centralizada, Infobae destaca a Associated Press (AP), que se ha consolidado como la autoridad aceptada para determinar a los ganadores en miles de contiendas gracias a su red de corresponsales y recopilación directa de datos.

Por su parte, las cadenas de televisión y los analistas combinan estos registros con patrones históricos para realizar proyecciones, mientras que las agencias electorales estatales se encargan de certificar los resultados definitivos en fechas que van desde una semana después de la votación hasta mediados de diciembre.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El martes 3 de noviembre, por la noche, comienzan a publicarse los resultados conforme cierran las urnas en cada estado.

La madrugada del 4 de noviembre podrían conocerse proyecciones de ganadores en varias contiendas, incluidas algunas elecciones al Congreso.

En días o semanas posteriores se completan los escrutinios, se contabilizan votos pendientes y se certifican los resultados oficiales.

En las elecciones de medio término del 2022, los resultados de la votación para Cámara de Representantes se completaron hasta ocho días después del día de las elecciones, el 16 de noviembre, según detalla Infobae.