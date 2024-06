El pasado 2 de junio, Daniela Toloza Rocha, señorita Valle, fue coronada como la nueva Miss Universo Colombia 2024. La corona fue entregada por Camilla Avella, quien portaba este título anteriormente. Dentro del certamen, que se llevó a cabo en el centro de convenciones puerta de oro, en Barranquilla, Toloza, de 30 años, destacó en el segmento de trajes de baño y vestidos de gala; llevándose las miradas de todos por encima de las otras 30 concursantes del país.

El concurso comenzó con el desfile de presentación, en el cual las participantes lucieron prendas de la marca de Lujo de Monastery. Posteriormente, se llevó a cabo el desfile de traje de baño, seguido por el desfile de trajes de gala y se finalizó con la ronda de preguntas.

Durante la ronda de preguntas, cada concursante tenía 30 segundos para dar su respuesta. No obstante, los tiempos establecidos no lograron cumplirse puesto que algunas de las concursantes no lograban limitarse al medio minuto.

El tercer grupo, en el que se encontraba Toloza, se vio apurado durante el recorrido en traje de gala, a partir de ese retraso. Además, no pudieron participar en la sección de preguntas, por cuestiones de tiempo de la transmisión en vivo en Telecaribe.

La historia de Toloza antes de la corona

Antes de coronarse como la mujer más bella de toda Colombia, Daniela Toloza llegó a pesar casi 233 libras. Esto debido a la muerte violenta de su padre, suceso que la afectó tanto que decidió refugiarse en la comida.

“Tuve una pérdida muy grande por la violencia de nuestro país hace unos años; perdí a mi padre y me refugié en la comida a los 10 años. Me subí de peso impresionantemente y a los 22 años tuve que tomar una decisión de vida para poder seguir viviendo y disfrutando lo que hoy estoy viviendo aquí como Miss Universe Valle”, comentó en una entrevista dada al canal RCN.

Sin embargo, a los 22 años, Toloza decidió someterse a una cirugía bariátrica, con la intención de darle un giro a su vida y volver a tener un buen estado de salud. La nueva Miss Universo, recalcó que lo que la llevó a realizarse este proceso quirúrgico fue la búsqueda de su salud.

Tras los cambios dentro de las reglas del certamen de Miss Universo, Toloza pudo concursar sin preocuparse de tener 30 años, puesto que ahora es permitido que mujeres de cualquier edad —mayores de 18 años— sean parte de este tipo de competencias.

¿A qué se dedica Daniela Toloza?

La nueva Miss Universo Colombia se dedica a la confección de ropa, enfocada especialmente en la inclusión social y la diversidad. Celebrando las diferencias dentro de la moda.

A partir de la búsqueda por la diversidad, nació su proyecto social conocido como "Celebremos todos los cuerpos", en el que busca la inclusión y el festejo de la diversidad. Ha trabajdo en estos proyectos desde hace 8 años, y cuenta con un equipo en el que se integran personas con capacidades especiales o adultos mayores.

Por otro lado, Toloza es especialista en alta gerencia, publicidad y relaciones públicas.

Además, trabaja en iniciativas que buscan la celebración de la diversidad de cuerpos y que apoya a las comunidades LGBT. La ganadora indicó a que esto se debe a que todos, sin importar su aspecto u orientación sexual, son merecedores de “prendas que se adapten a sus necesidades”.

¿Qué ganó la nueva Miss Universo Colombia?

El título como la nueva Miss Universo Colombia. Del mismo modo, se le entregará una réplica de la corona, como símbolo de su logro.

Representación dentro del certamen Miss Universo.

Premio en efectivo de 20 millones de pesos —US$5 mil 190, aproximadamente—, otorgados por la doctora Carolina Martínez.

Joyas y vestuario: La ganadora recibirá una colección completa de vestimentas de diseñadores importantes y joyas de la marca oficial del concurso. Asimismo, recibirá un reloj de alta gama de una marca de lujo y una colección de una línea de fajas.

Tratamientos de belleza: diseño de sonrisa, atención odontológica y un año de peluquería gratuita en un salón de belleza prestigioso, son algunas de los tratamientos que son ofrecidos a la nueva Miss Universo Colombia.

Patrocinio de diversas marcas: Uno de estos, le dará la oportunidad a Tolozo de disfrutar un mes en Miami, Florida, Estados Unidos, alojada en un apartamento con la función de ayudarla a centrarse en el concurso de Miss Universo.

La oportunidad de involucrarse en proyectos sociales que promuevan el bienestar de las comunidades y el impacto positivo en la sociedad.

Reconocimientos especiales: Bulova Time, Mejor rostro y Forma tu Cuerpo.

Tres años de membresía en una cadena de gimnasios famosa, para que pueda seguir con su entrenamiento físico.

Boletos de Travel Times de ida y regreso para México, en clase ejecutiva.

Curso completo de inglés con la función de prepararla para el concurso mundial

Información recopilada de Infobae, El Tiempo, La FM.