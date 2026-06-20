Dice que vio al “Anticristo”, provoca un accidente e intenta robar un helicóptero médico en Florida

Un hombre identificado como Riley Ferrer chocó la camioneta que conducía contra otro vehículo en una carretera de Florida, Estados Unidos, porque, según dijo, "había visto al Anticristo". Luego intentó robar el helicóptero médico que aterrizó en el lugar para trasladar a las víctimas del percance, según medios internacionales.

El incidente se registró pasada la medianoche del viernes pasado en un tramo de la autopista I-75, en el condado de Hernando, Florida.

La Patrulla de Caminos de Florida (FHP, en inglés) informó que el vehículo conducido por Ferrer se salió de la vía, impactó contra otro automóvil y volcó en una zona boscosa.

Las dos personas que viajaban en el segundo automotor sufrieron heridas graves, detalla el informe policial.

Debido a la magnitud del percance, la Oficina del Sheriff de Hernando cerró los carriles en dirección norte para permitir el aterrizaje de un helicóptero de transporte médico. Sin embargo, según el relato de los agentes, mientras los equipos de rescate y bomberos preparaban a los dos pacientes para el traslado aéreo, Ferrer pasó corriendo junto al personal de emergencia y, según la FHP, intentó robar la aeronave.

Los agentes trasladaron a Ferrer en una patrulla al Tampa General Hospital Brooksville para una evaluación médica. Tras recibir el alta, fue llevado al Centro de Detención del condado de Hernando.

Ferrer enfrenta tres cargos de resistencia a la autoridad sin violencia y uno de robo de un vehículo ocupado. Por ello, se le fijó una fianza de US$3 mil por los cargos de resistencia, aunque quedó detenido sin derecho a fianza por el cargo de robo.

I-75 Crash Update

HCFR crews responded to a rollover crash with entrapment on I-75 northbound near the 295-mile marker during the early morning hours of June 19, 2026



Firefighters utilized extrication tools to remove one trapped occupant from the vehicle. Two medical helicopters… pic.twitter.com/nkFo8s1BFp — Hernando County Fire (@HernandoCoFire) June 19, 2026

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