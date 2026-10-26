Dos ciclistas muertos en California: cómo ocurrió el atropello durante un recorrido de Halloween

Un grupo de 30 ciclistas que realizaba un recorrido nocturno temático de Halloween por las calles de Montclair, California, fue embestido de frente por un vehículo que circulaba en sentido contrario.

Según informaron medios de comunicación locales, Valentín Alberto Rodríguez, de 38 años, es el presunto responsable del atropello. El incidente ocurrió cerca de las 22.39 horas del sábado 24 de octubre, en la intersección de Kingsley Street y Tudor Avenue, según informó el Departamento de Policía de Montclair.

El impacto dejó una persona fallecida en el lugar y varios heridos que requirieron atención médica de emergencia. Después, se confirmó que una mujer falleció en el hospital a causa de las lesiones, mientras que otros afectados sufrieron heridas de diversa gravedad.

Arresto y cargos por conducir bajo los efectos del alcohol

Tras el suceso, el conductor abandonó el lugar y dejó su vehículo con manchas de sangre para continuar su huida a pie.

Gracias al trabajo de los detectives y la colaboración de testigos, las autoridades lo localizaron en una vivienda cercana y arrestaron al presunto responsable.

El sospechoso fue ingresado al Centro de Detención West Valley y enfrenta múltiples cargos graves, entre ellos, conducir bajo los efectos del alcohol y causar lesiones o muerte, superar el límite permitido de alcohol en sangre, abandonar el lugar de un accidente con víctimas mortales y homicidio vehicular grave por intoxicación.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los detalles del recorrido y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para obtener más información sobre el caso.