EE. UU. refuerza su presencia militar en América Latina con el envío de 600 soldados a Panamá

El Pentágono de Estados Unidos comenzó a enviar unos 600 soldados a un centro de entrenamiento en la selva de Panamá, como parte de una ampliación de las operaciones contra el narcotráfico en América Latina, según una investigación de The New York Times.

De acuerdo con el diario, los 600 soldados pertenecen a la División de Montaña de Fort Drum, Nueva York, y estarían bajo la coordinación de un comando de operaciones con sede en Miami, enfocado en la seguridad regional.

Fuentes militares anónimas citadas por The New York Times detallaron que el despliegue podría extenderse a otros países, como Honduras y Colombia, para apoyar a las tropas locales en redadas contra presuntos narcotraficantes.

El movimiento forma parte de una ampliación de la presencia militar estadounidense en América Latina, impulsada por la administración de Donald Trump, que ha intensificado la presión sobre los gobiernos de la región para combatir el narcotráfico y ha recurrido a las Fuerzas Armadas en operaciones contra organizaciones criminales.

El despliegue se convertiría en uno de los mayores en América Latina desde los refuerzos militares estadounidenses en Centroamérica durante la Guerra Fría.

En marzo de 1988, el entonces presidente Ronald Reagan ordenó enviar 3 mil 200 soldados de combate a Honduras, donde Estados Unidos ya mantenía más de 3 mil efectivos de la Guardia Nacional y la reserva, en medio de las tensiones con la Nicaragua sandinista, según informó entonces The Washington Post.

En marzo de 1987, Estados Unidos también había desplegado 3 mil 200 militares en la región para estabilizar la frontera entre Honduras y Nicaragua, de acuerdo con la cronología histórica del Comando Sur.

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