Arranca la Comic-Con de Málaga (España), con miles de fans y con más espacios

Málaga (España), 1 oct (EFE).- La segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga arrancó este jueves en esta ciudad del sur de España con varios miles de fans que recorren ya el recinto, aunque sin aglomeraciones, ya que este año se ampliaron los espacios de actividades.

El recinto tiene unos 25.000 metros cuadrados más y se han reorganizado los flujos de personas, para evitar las aglomeraciones de la edición del año pasado.

El evento tiene programadas unas trescientas horas de contenido desde hoy hasta el próximo domingo, con numerosos artistas invitados del mundo de las series, el cine, el cómic y la cultura pop.

Lejos de las carreras del año pasado, la entrada este jueves fue muy tranquila, aunque los primeros llevaban varias horas a las puertas del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Una de las razones es que las deseadas figuras de Funko, que vende ediciones exclusivas de la convención, este año no se ofrecen por orden de llegada como en 2025, sino que las pueden comprar quienes fueron agraciados previamente en un sorteo.

En esta edición, el espacio de expositores se duplicó y los pasillos son más amplios para facilitar el recorrido y evitar las aglomeraciones que se produjeron antes.

Del 1 al 4 de octubre pasarán por este recinto artistas como Elijah Wood, Karl Urban y Sean Astin de ‘El señor de los anillos’; o Christopher Lambert, Casper Van Dien, Dina Meyer, Michael Ironside, Jake Busey y Denise Richards de ‘Starships Troopers’.

Además, estarán Jason Lee; Aya Cash (The Boys); Kevin Smith; Mira Sorvino, o Iñaki Godoy, Emily Rudd y Taz Skylar, de ‘One Piece’.

El cómic trae desde este jueves a John Romita Jr, quien además ha creado el cartel del evento con dos superhéroes sobre la torre norte de la Catedral de Málaga. También estarán Jorge Jiménez (Batman), Michael Golden (Doctor Strange); Rick Leonardi y Pepe Larraz (X-Men); o Dan Mora (Superman).