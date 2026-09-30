Director ejecutivo de Mattel se unirá al liderazgo de Paramount tras la fusión con Warner

Los Ángeles (EE.UU.), 30 sep (EFE).- El director ejecutivo de la fábrica de juguetes Mattel, Ynon Kreiz, asumirá el liderazgo de Paramount junto con David Ellison, presidente y consejero delegado de la compañía, tras cerrar el acuerdo de fusión con Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés), previsto para el 6 de octubre.

Kreiz asumirá el cargo de “codirector ejecutivo de la empresa fusionada prevista, con efecto a partir de cierre del 5 de octubre de 2026”, indicó la compañía -en un comunicado-.

Junto a Ellison, quien seguirá desempeñando su función como presidente y director ejecutivo de la nueva compañía fusionada, Kreiz supervisará “los negocios de la compañía combinada, que reportarán conjuntamente a ambos”, agregó la nota informativa.

“Ellison se centrará en la estrategia a largo plazo, la visión creativa y la dirección de la compañía, lo que incluye las relaciones con el talento, las alianzas estratégicas, la tecnología y la asignación de capital. Kreiz se centrará en la gestión diaria de la compañía y la integración de los negocios combinados”, precisó el escrito.

El nombramiento se produjo después de que una jueza del estado de California aprobara este miércoles el acuerdo alcanzado con doce fiscales de EE.UU. y así despejar el último obstáculo para la polémica fusión entre Paramount y WBD.

La fusión en mención, firmada el pasado 27 de febrero, ha enfrentado múltiples críticas y querellas legales al unir a dos de los cinco grandes estudios históricos de Hollywood, lo que reduce la competencia en la industria del cine, la televisión por cable y al juntar plataformas como HBO Max y Paramount+.

La adquisición dará a la compañía resultante cerca de un 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros.

Paramount había ejercido presiones para sentarse a negociar, después de que exigiera a los estados demandantes depositar una fianza de 1.900 millones de dólares, al argumentar pérdidas por el retraso en la fusión, y tras amenazar con dejar el estado de California.

Con el acuerdo con los doce fiscales, el conglomerado se comprometió a distribuir treinta películas al año en cines e invertir 1.500 millones de dólares en producción cinematográfica en Hollywood durante los próximos cinco años o pagar una penalización.

Además, se deberá establecer una junta de independencia editorial de noticias para respaldar la continuidad de la autonomía editorial de CBS News y CNN.