El escritor mexicano Juan Villoro gana el Premio Internacional Carlos Fuentes 2026

Ciudad de México, 30 sep (EFE).- El escritor y periodista mexicano Juan Villoro fue distinguido con el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en su edición 2026 por “la amplitud y alcance de su obra, que alcanza distintos géneros con maestría y rigor”, informaron este miércoles la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Cultura de México, instituciones encargadas de otorgar el galardón.

El jurado estuvo integrado por el dramaturgo Flavio González Mello, la poeta Myriam Moscona, la escritora y editora Mónica Nepote, el escritor David Toscana y Gioconda Belli, ganadora del reconocimiento en 2025.

En su conjunto reconocieron la obra del autor como un “diálogo del presente con la tradición desde una perspectiva humanista llena de humor e ironía”, señaló un comunicado compartido por la UNAM y el Ministerio de Cultura mexicano.

“Ha sido también formador de nuevos lectores y su pensamiento ha tenido una presencia trascendente en el ensayo y el periodismo en Hispanoamérica”, manifestó el cuerpo colegiado sobre el escritor de ‘Dios es redondo’ (2006).

Con esta distinción, Villoro se hace acreedor a una reproducción de una obra escultórica del artista Vicente Rojo (1932-2021) y un diploma, así como a una cantidad en pesos mexicanos equivalente a 125.000 dólares.

El Premio, que lleva el nombre de uno de los escritores más reconocidos del país, se entrega de forma anual a creadores literarios que, por el conjunto de su obra (escrita en español en su totalidad o una parte sustancial), hayan enriquecido el patrimonio literario de la humanidad.

Villoro es la undécima persona en obtener el galardón, el cual también ha sido entregado a Mario Vargas Llosa (2012), Sergio Ramírez (2014), Eduardo Lizalde (2016), Luis Goytisolo (2018), Luisa Valenzuela (2019), Diamela Eltit (2020), Margo Glantz (2022), Elena Poniatowska (2023), Luis García Montero (2024) y Gioconda Belli (2025).

A sus 70 años, Villoro (Ciudad de México, 1956) es uno de los escritores más emblemáticos de México, con libros como ‘El testigo’ (2004), ganador del Premio Herralde de Novela, y títulos dirigidos a un público más joven, como ‘El libro salvaje’ (2008).

Entre sus obras más recientes se encuentra ‘Los héroes numerados’, en la que aborda uno de sus temas predilectos: el fútbol, en coincidencia con la pasada celebración del Mundial de 2026 en México.

En su vasta creación literaria también aborda algunas de las preocupaciones más actuales, como el debate en torno a la inteligencia artificial, una reflexión que plasmó en su ensayo ‘No soy un robot’ (2024).