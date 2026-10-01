El huracán Rachel se intensifica a categoría 2 frente a las costas del Pacífico mexicano

Ciudad de México, 1 oct (EFE).- El huracán Rachel se intensificó la madrugada de este jueves a categoría 2 y avanza frente a las costas del Pacífico mexicano, donde provocará lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

En su informe más reciente, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que a las 03:00 hora local (09:00 GMT) el centro del fenómeno meteorológico se localizó a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco.

Rachel presentaba además vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 9 kilómetros por hora.

En las próximas horas, el fenómeno ocasionará lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur, en el centro y sur de Sinaloa y en el oeste de Nayarit y Jalisco.

También provocará vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Baja California Sur, y de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Asimismo, se prevé oleaje de entre cuatro y seis metros de altura en las costas de Baja California Sur y de tres a cuatro metros en Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

El SMN advirtió de que las precipitaciones generadas por Rachel podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que exhortó a la población a permanecer alerta a los avisos de las autoridades.

Rachel se convirtió en huracán apenas un día después de que Polo tocara tierra en dos ocasiones en el noroeste de México.

El ciclón impactó alrededor de la medianoche del martes en las inmediaciones de Las Barrancas, en el municipio de Comondú, Baja California Sur, como huracán categoría 2, con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de 205.

Horas después, Polo cruzó el golfo de California y tocó tierra por segunda ocasión en las inmediaciones de Guaymas, Sonora, como huracán categoría 1, antes de debilitarse.

Polo llegó a alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, el pasado 22 de septiembre, cuando registró vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de 315 kilómetros por hora frente a las costas del Pacífico mexicano.