El presidente surcoreano pide reducir tensiones con Pionyang pese a la explosión de minas

Seúl, 1 oct (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, reafirmó este jueves su compromiso de reducir las tensiones con Corea del Norte, un día después de que Seúl exigiera una disculpa de Pionyang por la explosión de dos minas en la Zona Desmilitarizada (DMZ) que dejó tres soldados surcoreanos heridos la semana pasada.

“Nuestro Gobierno continuará de manera consistente adoptando medidas prácticas para reducir las tensiones militares entre el Sur y el Norte”, dijo Lee durante su discurso con motivo del 78º Día de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur.

El mandatario también instó a Pionyang a “restaurar el diálogo interrumpido” en medio del reiterado rechazo norcoreano a los gestos de reconciliación de su Administración, que tomó posesión en junio del año pasado.

Al comienzo de su intervención, Lee recordó a los militares heridos en el accidente en la DMZ, que separa a las dos Coreas, el 21 de septiembre, y les deseó una pronta recuperación, sin responsabilizar directamente a Pionyang en ese pasaje. Dos de los soldados sufrieron heridas graves y el otro lesiones leves.

Sus declaraciones, no obstante, llegan un día después de que el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano exigiera a Corea del Norte una disculpa por las explosiones y el cese de sus trabajos de refuerzo fronterizo.

Tras el incidente, el Comando de las Naciones Unidas (UNC) llevó a cabo una investigación junto con el Ejército surcoreano y encontró una mina norcoreana activa en el lado surcoreano de la Línea de Demarcación Militar (LDM).

Asimismo, el vicepresidente del JCS, Kwon Dae-won, afirmó que las pruebas recabadas hasta el momento “apuntan firmemente” a que las explosiones fueron causadas por minas terrestres norcoreanas.

El JCS y el Comando de las Naciones Unidas, una estructura militar multinacional liderada por Estados Unidos y encargada de supervisar el armisticio que puso fin a los combates de la Guerra de Corea (1950-1953), consideraron recientemente que el incidente supuso una violación del acuerdo por parte de Pionyang.

Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, tildó las conclusiones de Seúl de “infundadas” y acusó al Sur de buscar con ellas provocar a Corea del Norte, en un comunicado publicado el miércoles por la agencia estatal norcoreana KCNA.