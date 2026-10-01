El término ‘super inteligencia’ de Trump dispara la venta de dominios ‘si’ de Eslovenia

Skopie, 1 oct (EFE).- La idea del presidente de EE.UU., Donald Trump, de referirse a la inteligencia artificial como ‘super inteligencia’ ha disparado las compras de dominios de internet de Eslovenia, un pequeño país de apenas 2 millones de habitantes, que se está beneficiando de que su código internacional sea, justamente, ‘si’.

“Hemos visto un marcado aumento en el interés por dominios ‘si’ en los últimos días, aunque la tendencia ya había empezado antes. Lo que ha cambiado recientemente es la atención internacional a ‘si’ como un término alternativo a inteligencia artificial”, explica a EFE Klara Herman, portavoz de ARNES, el organismo que gestiona el registro nacional de dominios.

Sólo en las últimas 24 horas, la Red Académica y de Investigación de Eslovenia (ARNES) ha contabilizado el registro de 13.000 nuevos registros, que se pagan a diez euros cada uno.

En todo septiembre fueron 45.000, un 1.000 % más que el mes anterior.

Esta tendencia comenzó el 19 de septiembre cuando, en un mensaje en redes sociales, Trump opinó que el término inteligencia artificial era “inexacto y muy poco elocuente” y propuso alternativas como inteligencia superior, inteligencia extrema o inteligencia suprema.

Tres días después, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense usó ya “super inteligencia”.

El pasado martes firmó una orden ejecutiva para sustituir el término inteligencia artificial por ‘super inteligencia’ en las comunicaciones oficiales del Gobierno federal.

Alrededor del 52 % de los nuevos dominios ‘si’ han sido puestos luego a la venta de nuevo, lo que indica un interés más comercial que en crear nuevas páginas web con, señala el portal informativo esloveno Siol.

Eslovenia recibió el código internacional ‘si’ en 1992, poco después de independizarse de Yugoslavia, por parte de la Organización Internacional de Normalización (ISO) ya que el ‘sl’ pertenecía ya a Sierra Leona.

La venta de dominios puede generar al país importantes ingresos. Por ejemplo, la isla caribeña de Anguilla ha ingresado más de 73 millones de euros gracias a que su código es ‘ai’, las siglas de inteligencia artificial en inglés, según la página austriaca de registros de dominios Domaintechnik.

Otro caso es el de la isla de Tuvalu, en Oceanía, que ingresa unos 4,3 millones de euros gracias a ventas de su dominio tv., informa el portal de noticias esloveno 24ur.